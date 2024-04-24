Як сповільнити збільшення тріщини на лобовому склі: з цим методом впорається кожен

Щоб сповільнити збільшення тріщини, можна використати засіб, який є у кожного вдома

Кожен водій рано чи пізно стикається з проблемою тріщини на лобовому склі. Вона може з'явитися від каміння на дорозі, від удару чи просто внаслідок термічних розширень при зміні температури.

І якщо вчасно не вжити заходів, тріщина може поширитися, загрожуючи безпеці на дорозі та вимагаючи заміни скла. "Телеграф" розповідає, як швидко сповільнити її розростання за допомогою методу, який є у кожного вдома.

Як сповільнити розростання тріщини

Один із найпростіших і доступних способів сповільнити збільшення тріщини — використання прозорого лаку для нігтів. Цей лайфхак допомагає зафіксувати краї тріщини та уникнути подальшого розростання.

Щоб використати цей метод, необхідно:

Очистити лобове скло від пилу та бруду. Дати тріщині трохи підсохнути, щоб вона була сухою на дотик. Акуратно нанести невелику кількість прозорого лаку на поверхню тріщини за допомогою кисті або аплікатора. Дати лаку повністю висохнути.

Цей метод, хоч і є ефективним, але варто пам'ятати, що він тимчасовий. Лак з часом втратить свої властивості, тому рекомендується шукати більш довготривалі рішення, такі як заміна скла або використання спеціальних клеїв для ремонту тріщин.

Запам'ятайте, що безпека на дорозі — завжди на першому місці. Якщо тріщина на лобовому склі стала значною або загрожує вашій безпеці, не зволікайте і зверніться до фахівців для розв'язання проблеми.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 літніх шин в Україні за співвідношенням "ціна-якість". Якщо важко вибрати, варто орієнтуватись на вибір українців.