Як сповільнити збільшення тріщини на лобовому склі: з цим методом впорається кожен
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб сповільнити збільшення тріщини, можна використати засіб, який є у кожного вдома
Кожен водій рано чи пізно стикається з проблемою тріщини на лобовому склі. Вона може з'явитися від каміння на дорозі, від удару чи просто внаслідок термічних розширень при зміні температури.
І якщо вчасно не вжити заходів, тріщина може поширитися, загрожуючи безпеці на дорозі та вимагаючи заміни скла. "Телеграф" розповідає, як швидко сповільнити її розростання за допомогою методу, який є у кожного вдома.
Як сповільнити розростання тріщини
Один із найпростіших і доступних способів сповільнити збільшення тріщини — використання прозорого лаку для нігтів. Цей лайфхак допомагає зафіксувати краї тріщини та уникнути подальшого розростання.
Щоб використати цей метод, необхідно:
- Очистити лобове скло від пилу та бруду.
- Дати тріщині трохи підсохнути, щоб вона була сухою на дотик.
- Акуратно нанести невелику кількість прозорого лаку на поверхню тріщини за допомогою кисті або аплікатора.
- Дати лаку повністю висохнути.
Цей метод, хоч і є ефективним, але варто пам'ятати, що він тимчасовий. Лак з часом втратить свої властивості, тому рекомендується шукати більш довготривалі рішення, такі як заміна скла або використання спеціальних клеїв для ремонту тріщин.
Запам'ятайте, що безпека на дорозі — завжди на першому місці. Якщо тріщина на лобовому склі стала значною або загрожує вашій безпеці, не зволікайте і зверніться до фахівців для розв'язання проблеми.
Раніше "Телеграф" писав про топ-5 літніх шин в Україні за співвідношенням "ціна-якість". Якщо важко вибрати, варто орієнтуватись на вибір українців.