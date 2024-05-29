Хто в Києві має відповідати за автомобілі на штрафмайданчиках: адвокат дав чітку відповідь (відео)

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На тлі нещодавньої масштабної пожежі в Києві, під час якої постраждало понад 30 авто, адвокат Ярослав Куц прояснив ситуацію з тим, хто ж таки має відповідати за транспортні засоби на столичних штрафмайданчиках. За його словами, саме Національна поліція відповідальна за кожний евакуйований автомобіль.

Проте договорів оренди штрафмайданчиків столичними правоохоронцями немає у відкритому доступі. Про це адвокат Ярослав Куц розповів журналістам "Київ24" під час інтерв’ю.

Так, за словами фахівця, у більшості киян та гостей столиці евакуйовували транспортні засоби на штрафні майданчики, які не належать Національній поліції, але які перебувають у них у користуванні за договорами оренди.

"Ці штрафні майданчики належать ТОВкам, чиї реквізити висять перед входом на штрафмайданчик. Я думаю, що багато людей дивувалися, на яких підставах зберігаються в цих місцях їх транспортні засоби. Договорів оренди цих штрафних майданчиків немає у вільному доступі", — наголосив адвокат.

Оскільки договорів оренди штрафмайданчиків столичними правоохоронцями немає у відкритому доступі, то неможливо виявити, чи лежить матеріальна відповідальність на власниках штрафних майданчиків.

Однак, оскільки поліція знаходиться безпосередньо на об’єктах, саме ГУНП і несе головну відповідальність за всі транспортні засоби, що перебувають на штрафмайданчиках.

"На вході до штрафмайданчиків стоять співробітники поліції. Вони контролюють пропуск автомобілів та при сплаті штрафу випускають їх. Якщо інспектор з паркування прийняв рішення про евакуацію вашого транспортного засобу, склав акти й передав евакуаторнику, то з моменту того, як працівник поліції впустив евакуатор на територію штрафного майданчика — саме Національна поліція відповідальна за ці транспортні засоби", — резюмував Куц.

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