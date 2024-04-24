Можно ли мыть автомобиль под капотом с пеной и водой на мойке самообслуживания: простое объяснение

Украинцам рассказали, как правильно мыть авто под капотом и при каких условиях это вообще возможно

Извечным вопросом по обслуживанию авто, из которого возникает больше споров, является то, можно ли мыть подкапотное пространство. Одни говорят, что моют двигатель и другие детали под давлением всегда, другие — это категорически запрещено.

В частности, в этом посте movie.auto автор видео объясняет, что мыть подкапотное пространство с мылом и водой можно только в автомобилях концерна VAG. И объясняет это тем, что только они обладают хорошим качеством сборки и изоляцией. Однако комментаторы подвергают сомнению это, говоря, что после такого совета не могли несколько дней завести авто. Другие наоборот говорят, что моют авто других производителей. Поэтому "Телеграф" решил рассказать, можно ли автомобили можно мыть под капотом, и как это делать правильно.

Основные советы

Да, мыть авто под капотом можно, но важно соблюдать определенные правила, чтобы не повредить электронику и другие компоненты.

Выберите правильное время. Лучше мыть двигатель, когда он охлажден, но не холодный. Горячий двигатель может привести к испарению воды и повреждению деталей, а холодный – к образованию микротрещин.

Используйте правильные средства. Используйте специальные моющие средства, которые не вредят резине и пластику. Не используйте жесткие щетки и абразивные чистящие средства.

Защитите электронику. Накройте электронные компоненты, такие как генератор, аккумулятор и распределитель зажигания, полиэтиленовыми пакетами или фольгой.

Мойте снизу вверх. Начните с мытья нижней части двигателя, постепенно поднимаясь. Не используйте сильную струю воды, чтобы не повредить электронику.

Просушите двигатель. Дайте двигателю полностью высохнуть перед тем, как заводить его.

Вот некоторые вещи, которых не следует делать при мойке подкапотного пространства:

Не используйте мойку высокого давления.

Не лейте воду на аккумулятор.

Не запускайте двигатель, пока он не высохнет полностью.

Не мойте подкапотное пространство, если изоляция авто повреждена.

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