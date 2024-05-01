Скандал з Укрпоштою та продажем авто: чому більшість з цих моделей не допоможуть ні ЗСУ, ні волонтерам

Компанія вляпалась у скандал

Компанія "Укрпошта" трішки здивувала українців, оголосивши про продаж з аукціону свого ретропарку. Йдеться про старі автомобілі, що перебували на балансі поштової компанії.

Це 531 авто, з продажу яких планують виручити кошти на оновлення свого автопарку. Про це йдеться у повідомленні керівника "Укрпошти" на офіційному телеграм-каналі. Після цього піднялась хвиля хейту, адже громадськість очікувала, що "Укрпошта" передасть старі авто армії. Проте, як з’ясувалось, списати такі авто не можуть, адже це незаконно. На хвилю обурення в компанії відреагували дуже нестардартно, почавши… матюкатись (скриншот нижче).

Як повідомив Ігор Смілянський, він очікує, що більшість з цих авто потраплять до волонтерів і допоможуть ЗСУ там, де це потрібно. Цьому передуватиме перебірка 3-4 авто в 1 на ходу. І тут починається найцікавіше.

Чому ці авто не підійдуть армії

Насправді більшість з цих авто не те, що не потрібні волонтерам, а й додадуть їм дуже багато турбот. Складно порахувати, скільки коштуватиме доставка до СТО, пошук необхідних запчастин і ремонт цих автівок. Не кажучи вже про те, що більшість з них абсолютно не потрібні військовим, адже вони легкові.

Наприклад, Kia Shuma 2000 року випуску чи Лада 1103. Вони прохідністю не похваляться. Інша річ — Volkswagen Transporter, який цілком може підійти для перевезення особового складу, чи трактор, який допоможе рити окопи. Але цілком ймовірно, що подібний транспортний засіб дешевше буде купити в Європі і скористатись нульовим розмитненням, ніж придбати в Україні і ще й ремонтувати.

Адже армії потрібні пікапи, вантажівки, а також уся спецтехніка — від тракторів до екскаваторів. Тому цілком логічніше було б або посортувати ці транспортні засоби у лоти відповідно до потреб волонтерів.

Крім того, оскільки в Україні ввели поняття військово-транспортного обов’язку, то керівництво "Укрпошти" могло б звернутись до відповідних міністерств з пропозицією віддати ці авто на фронт. І йдеться не про звичайне списування цих авто, чого так бояться в "Укрпошті", кажучи, що до них дуже швидко навідається ДБР, а цілком законну передачу як військово-транспортного обов’язку.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК та СП знімають водіїв міжнародних рейсів з вантажівок, а машини залишають край дороги. Згодом у ТЦК та СП відповіли на звинувачення у затриманні військовозобов'язаних водіїв вантажівок.