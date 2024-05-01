Деякі шини можуть зекономити до 20% пального в авто: топ-5 моделей та критерії їх вибору

Деякі шини мають такі властивості як знижений опір коченню

В умовах постійного зростання цін на пальне пошук ефективних способів економії стає актуальним завданням для кожного автовласника. Одним з ефективних рішень є вибір правильних шин, які можуть заощадити до 20% пального в автомобілі. Це особливо важливо в умовах заторів.

Перед вибором шин слід уважно розглянути їх технічні характеристики, зокрема опір коченню. Шини з низьким опором коченню забезпечують меншу втрату енергії під час руху, що призводить до зменшення споживання пального. Для вибору оптимальних шин слід звертати увагу на маркування, де вказано клас опору коченню.

Додатковою важливою характеристикою є міцність шин, оскільки низький опір коченню може супроводжуватися меншою тривалістю служби. Тому варто розглядати шини, які забезпечують оптимальний баланс між економією пального і тривалістю експлуатації.

Зрозуміло, що шини з низьким опором коченню може бути дещо дорожчими порівняно зі звичайними моделями. Проте економія на пальному та подовження терміну служби шин робить їх інвестицією, яка варта уваги кожного автовласника.

Клас опору коченню: які позначки шукати

Маркування, де вказаний клас опору коченню, зазвичай зустрічається на бічній стінці шини. Цей параметр позначається літерою "A", "B", "C" або "D", де "A" вказує на найбільш ефективні шини з низьким опором коченню, а "D" — на менш ефективні. Таке маркування дає можливість водіям швидко оцінити енергоефективність конкретної шини та зробити вибір відповідно до їхніх потреб та бюджету.

Популярні марки з високим класом опору коченню

Серед популярних марок з високим класом опору коченню варто зазначити такі: Michelin Energy Saver, Continental EcoContact, Bridgestone Ecopia, Goodyear EfficientGrip та Pirelli Cinturato. Ці моделі шин є лише кількома з багатьох доступних на ринку і можуть відрізнятися за вартістю та іншими властивостями залежно від марки та моделі автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, що ви швидко зламаєте двигун, якщо будете їздити на таких оборотах. Краще у цьому зберігати баланс, аби не попасти на серйозний ремонт.