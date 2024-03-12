Один з найшвидших гіперкарів світу продали з аукціону за 3,4 млн доларів (фото, відео)

Це дуже рідкісне і надзвичайно дороге авто

У Дубаї з молотка пішов дуже дорогий і надзвичайно рідкісний гіперкар. А ще — він вважається одним із найшвидших у світі.

Це Koenigsegg Agera RSR 2016 року випуску. Його продали за 3 мільйони 380 тисяч доларів США. Про це розповідається на сайті аукціону Sotheby's.

Agera RSR: що відомо про це авто

Свого часу Agera RSR був найшвидшим автомобілем світу. Таких було виготовлено лише 27 екземплярів. А цей Agera RSR є рідкісною версією гіперкара, яка поставлялась лише для японського ринку. Таких у світі є лише 3.

Під капотом у Agera RSR — шалено потужний V8 об’ємом у 5 літрів, що розвиває 1160 кінських сил. Він працює у парі з семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням. Гіперкар може розвивати приголомшливу швидкість у 447 кілометри за годину.

А на одометрі тут всього лише 993 кілометри. І це зрозуміло, адже на такому гіперкарі не покатаєшся звичайними дорогами. Повідомляється, що автомобіль мав лише одного власника в Японії до того, як він прибув у Дубаї.

Щодо дизайну, то екстер’єр автомобіля складається з чорного кузова із червоними вставками та елементами із вуглецевого волокна. А в салоні використано лише преміальні матеріали. Сидіння виконано зі шкіри, є також елементи з вуглецевого волокна.

Раніше "Телеграф" писав, що потужний Mercedes-AMG "GT-R" за 6 мільйонів гривень привезли в Україну. Він може похвалитися передньо-середнім розташуванням двигуна, твін-турбо двигуном V8 потужністю 430 кВт/585 к.с., значно модифікованим шасі, новою аеродинамікою та полегшеною конструкцією.