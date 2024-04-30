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Машині 14 років: в Україні продають старий Bugatti за мільйон доларів, реакція соцмереж (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Bugatti Veyron Super Sport
Bugatti Veyron Super Sport. Фото autobazar_ua1

Автомобіль розганяється з нуля до сотні за 2,5 секунди

Деякі оголошення на майданчиках з продажу авто можуть здатися дещо фантастичними для багатьох автолюбителів. Зокрема, на одному з майданчиків продають авто за мільйон доларів, хоч йому вже 14 років.

Йдеться про колекційну Bugatti Veyron Super Sport, випущену у 2010 році. Відповідне оголошення розміщене на сторінці Autobazar_ua1 в Інстаграмі.

Bugatti Veyron Super Sport

Ця модель вражає не лише своїми технічними характеристиками, але й естетичним дизайном, що залишає враження навіть через роки. Завдяки своєму потужному 8-літровому двигуну з 16 циліндрами та чотирма турбонаддувами цей автомобіль здатний розганятися до шалених швидкостей. Потужність двигуна складає 1000 кінських сил. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год, що означає, що це один з найшвидших серійних автомобілів у світі. Розгін до сотні займає всього 2,5 секунди.

У соцмережах вважають таку ціну значно завищеною, хоч у 2010 році Bugatti Veyron Super Sport коштував 2,4 млн доларів. Публікуємо найцікавіші коментарі, на нашу думку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні виставили на продаж розірваний навпіл спорткар 2023 року випуску. Автомобіль має пробіг лише 2 тисячі кілометрів.

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#Авто #Bugatti #Авто новини #Розкішні авто #Новини авто