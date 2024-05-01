Укр

Скандал с Укрпочтой и продажей авто: почему большинство этих моделей не помогут ни ВСУ, ни волонтерам

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Руководитель "Укрпочты" позирует на фоне подержанных авто Новость обновлена 01 мая 2024, 12:23
Руководитель "Укрпочты" позирует на фоне подержанных авто. Фото Игорь Смилянский

Компания вляпалась в скандал

Компания "Укрпочта" немного удивила украинцев, объявив о продаже с аукциона своего ретропарка. Речь идет о подержанных автомобилях, находившихся на балансе почтовой компании.

Это 531 авто, по продаже которых планируется выручить средства на обновление своего автопарка. Об этом говорится в сообщении руководителя "Укрпочты" на официальном телеграм-канале. После этого поднялась волна хейта, потому что общественность ожидала, что "Укрпочта" передаст старые авто армии. Однако, как выяснилось, списать такие автомобили не могут, ведь это незаконно. На волну возмущения в компании отреагировали очень нестардартно, начав... материться (скриншот ниже).

Как сообщил Игорь Смилянский, он ожидает, что большинство из этих авто попадут волонтеры и помогут ВСУ там, где это нужно. Этому предшествует переборка 3-4 авто в 1 на ходу. И здесь начинается самое интересное.

Почему эти авто не подойдут армии

На самом деле большинство этих авто не то, что не нужны волонтерам, но и добавят им очень много забот. Сложно сосчитать, сколько будет стоить доставка до СТО, поиск необходимых запчастей и ремонт этих автомобилей. Не говоря уже о том, что большинство из них абсолютно не нужны военным, они ведь легковые.

Например, Kia Shuma 2000 выпуска или Лада 1103. Они проходимостью не похвалятся. Другое дело — Volkswagen Transporter, который вполне может подойти для перевозки личного состава или трактор, который поможет рыть окопы. Но вполне вероятно, что подобное транспортное средство дешевле будет купить в Европе и воспользоваться нулевым растаможиванием, чем приобрести в Украине и ремонтировать.

А ведь армии нужны пикапы, грузовики, а также вся спецтехника — от тракторов до экскаваторов. Поэтому логичнее было бы или посортировать эти транспортные средства в лоты в соответствии с потребностями волонтеров.

Кроме того, поскольку в Украине ввели понятие военно-транспортной обязанности, то руководство "Укрпочты" могло бы обратиться в соответствующие министерства с предложением отдать эти авто на фронт. И речь не об обычном списывании этих авто, чего так боятся в "Укрпочте", говоря, что их очень быстро посетит ДБР, а вполне законной передачи как военно-транспортную обязанность.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК и СП снимают водителей международных рейсов с грузовиков, а машины покидают дорогу. Затем в ТЦК и СП ответили на обвинения в задержании военнообязанных водителей грузовиков.

Теги:
#Авто #Укрпошта #Авто новости #Новостиа авто