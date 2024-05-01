Скандал с Укрпочтой и продажей авто: почему большинство этих моделей не помогут ни ВСУ, ни волонтерам

Компания вляпалась в скандал

Компания "Укрпочта" немного удивила украинцев, объявив о продаже с аукциона своего ретропарка. Речь идет о подержанных автомобилях, находившихся на балансе почтовой компании.

Это 531 авто, по продаже которых планируется выручить средства на обновление своего автопарка. Об этом говорится в сообщении руководителя "Укрпочты" на официальном телеграм-канале. После этого поднялась волна хейта, потому что общественность ожидала, что "Укрпочта" передаст старые авто армии. Однако, как выяснилось, списать такие автомобили не могут, ведь это незаконно. На волну возмущения в компании отреагировали очень нестардартно, начав... материться (скриншот ниже).

Как сообщил Игорь Смилянский, он ожидает, что большинство из этих авто попадут волонтеры и помогут ВСУ там, где это нужно. Этому предшествует переборка 3-4 авто в 1 на ходу. И здесь начинается самое интересное.

Почему эти авто не подойдут армии

На самом деле большинство этих авто не то, что не нужны волонтерам, но и добавят им очень много забот. Сложно сосчитать, сколько будет стоить доставка до СТО, поиск необходимых запчастей и ремонт этих автомобилей. Не говоря уже о том, что большинство из них абсолютно не нужны военным, они ведь легковые.

Например, Kia Shuma 2000 выпуска или Лада 1103. Они проходимостью не похвалятся. Другое дело — Volkswagen Transporter, который вполне может подойти для перевозки личного состава или трактор, который поможет рыть окопы. Но вполне вероятно, что подобное транспортное средство дешевле будет купить в Европе и воспользоваться нулевым растаможиванием, чем приобрести в Украине и ремонтировать.

А ведь армии нужны пикапы, грузовики, а также вся спецтехника — от тракторов до экскаваторов. Поэтому логичнее было бы или посортировать эти транспортные средства в лоты в соответствии с потребностями волонтеров.

Кроме того, поскольку в Украине ввели понятие военно-транспортной обязанности, то руководство "Укрпочты" могло бы обратиться в соответствующие министерства с предложением отдать эти авто на фронт. И речь не об обычном списывании этих авто, чего так боятся в "Укрпочте", говоря, что их очень быстро посетит ДБР, а вполне законной передачи как военно-транспортную обязанность.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК и СП снимают водителей международных рейсов с грузовиков, а машины покидают дорогу. Затем в ТЦК и СП ответили на обвинения в задержании военнообязанных водителей грузовиков.