У кого можуть мобілізувати авто уже в травні: види авто, які потрібні ЗСУ

Новий закон передбачає військово-транспортний обов'язок

Президент України підписав законопроєкт №10449 про мобілізацію. Він набирає чинності через 30 днів після публікування документа. Це означає, що перші обмеження для водіїв можуть застосувати уже з 17 травня. У документі, нагадуємо, є положення про мобілізацію автотранспорту і обмеження у праві керування авто для осіб, які ухиляються від мобілізації.

Зокрема, типи, марки і кількість транспортних засобів встановлюватиме Мобілізаційний план України. А самим вилученням займатимуться представники військкоматів, ГУР чи СБУ.

Як запевняють експерти, легкові авто забирати не будуть. Проте армії потрібні пікапи, вантажівки, мікроавтобуси, а також уся спеціальна техніка — від тракторів і до екскаваторів. Вони мають підходити для перевезення особового складу, боєприпасів, а також виконувати спецзавдання в умовах бездоріжжя. Як кажуть самі військові, оптимальними для перевезення особового складу є рамні позашляховики та пікапи з повним приводом.

Такі машини першочергово будуть мобілізовувати в юридичних осіб, а 90% населення немає через що турбуватись.

Раніше "Телеграф" також писав, що політтехнолог жорстко пройшовся по депутатах, які проголосували за закон про мобілізацію. Він вважає норми щодо мобілізації авто повним абсурдом, а також, що народні обранці мають спочатку показати власний приклад.