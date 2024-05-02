Якщо зупинили на блокпості: як українському водію уникнути неприємностей під час воєнного стану

Від поведінки водія на блокпості часто залежить його безпека і життя

Зупинка на блокпості під час воєнного стану – це ситуація, яка вимагає особливої уваги. Ваша мета – зменшити ризик і не ускладнювати обставини для інших учасників дорожнього руху. Важливо пам'ятати, що навіть у воєнний час ваші права є невід'ємними.

Отже, будь-які дії уповноважених осіб регулюються Порядком, затвердженим Кабінетом Міністів України, який діє ще з 26 січня 2022 р. Він визначає не лише підстави для перевірки документів та предметів особистого користування, інспекції транспортних засобів і багажу, а також і можливість огляду службових приміщень та житла.

Хто має право зупинити авто на блокпосту

Відповідно до вказаного Порядку, є уповноваженими особами, а отже, мають право на проведення перевірки автотранспорту представники:

Національної поліції;

СБУ;

Національної гвардії;

Держприкордонслужби;

Державної міграційної служби;

Держмитслужби;

ЗСУ, які визначені в наказі коменданта.

Тут слід зауважити, що підрозділи територіальної оборони також є структурами ЗСУ і можуть виконувати відповідні перевірки.

На яких підставах можуть зупинити авто

Основною причиною в цьому випадку буде проїзд транспортного засобу через блокпост та контрольні пункти в’їзду-виїзду. Крім того, підстави для зупинки автомобіля вказані в ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію". Але якщо раніше, не почувши від поліцейського чіткої аргументації причини зупинки, можна було ввічливо попрощатися, зараз так краще не робити, аби не наражати себе на неприємності.

Чи можуть на блокпості перевіряти документи у вас і пасажирів

На практиці, коли ви перетинаєте блокпости, для перевірки документів посадовці можуть посилатися на пункт 7 Порядку. Дослівно, "якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення; якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення; порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану". Проте чинне законодавство не містить інструкцій або положень, які б дозволяли встановити особу, яка "має намір вчинити правопорушення" або "причетна до вчинення правопорушення". В цьому випадку уповноважена особа діє за своїм внутрішнім переконанням і особистими відчуттями.

Але навіть у тут не варто намагатися конфліктувати з людьми зі зброєю, слід мати документи при собі й бути готовим їх пред'явити.

Які документи можуть вимагати на блокпості

Згідно чинного законодавства, ви маєте пред’явити будь-який документ, що посвідчує особу. Це може бути:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення водія,

військовий квиток.

Ви можете пред’явити будь-який із цих документів. Найчастіше просять надати водійське посвідчення та техпаспорт на авто.

Чи можуть обшукати на блокпості вас чи транспортний засіб

Під час воєнного стану при перетині блокпосту перевіряють усі машини та всіх пасажирів. Але найчастіше вдаються до поверхневого огляду. Згідно Порядком, уповноважена особа має право на проведення зовнішнього огляду транспортних засобів, багажу та вантажу у таких випадках:

якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, яку утримують насильно;

якщо є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі є предмети, обіг яких заборонено чи обмежено, або які можуть становити загрозу для життя чи здоров'я;

якщо існують достатні підстави вважати, що предмети, багаж, вантажі або транспортний засіб можуть слугувати інструментом для вчинення правопорушення, або огляд зможе запобігти скоєнню злочину.

Але знов, жоден закон не роз’яснює, що таке "достатні підстави". Тут все вирішує "суб’єктивне внутрішнє переконання" уповноваженої особи. Принаймні, ця особа повинна мати докази, щоб вважати, що в транспортному засобі справді перебуває правопорушник або знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено. Також повинен бути логічний зв'язок між цими підставами та подальшими діями уповноваженої особи.

У мирний час, фактично, проведення поверхневої перевірки без законної підстави є перевищенням влади і не може бути визнане законним. Тому відмова виконувати незаконні вимоги (наприклад, показати вміст особистих речей чи салону транспортного засобу) є вашим правом. Однак, якщо розпочати конфлікт на блокпосту зараз, такі обставини будуть встановлювати та доведити вже в суді. Тому не варто ризикувати свободою під час воєнного часу.

Наостанок слід зауважити, що фото- або відеозйомка на блокпості категорично заборонена, також слід уникати агресивного спілкування, а ваша поведінка має бути максимально лояльною, аби і водій, і пасажири залишалися живими та уникнули проблем із законом.

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