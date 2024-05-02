Если остановили на блокпосту: как украинскому водителю избежать неприятностей во время военного положения

От поведения водителя на блокпосту часто зависит его безопасность и жизнь.

Остановка на блокпосту во время военного положения – это ситуация, требующая особого внимания. Ваша цель – снизить риск и не усложнять обстоятельства для других участников дорожного движения. Важно помнить, что даже в военное время ваши права неотъемлемы.

Следовательно, какие-либо действия уполномоченных лиц регулируются Порядком, утвержденным Кабинетом Министов Украины, который действует еще с 26 января 2022 г. Он определяет не только основания для проверки документов и предметов личного пользования, инспекции транспортных средств и багажа, но также и возможность осмотра помещений и жилья.

Кто имеет право остановить авто на блокпосту

В соответствии с указанным Порядком являются уполномоченными лицами, а значит, имеют право на проведение проверки автотранспорта представители:

Национальной полиции;

СБУ;

Национальной гвардии;

Госпогранслужбы;

Государственной миграционной службы;

Гостаможслужбы;

ВСУ, указанные в приказе коменданта.

Следует отметить, что подразделения территориальной обороны также являются структурами ВСУ и могут выполнять соответствующие проверки.

На каких основаниях могут остановить авто

Основной причиной в этом случае станет проезд транспортного средства через блокпост и контрольные пункты въезда-выезда. Кроме того, основания для остановки автомобиля указаны в ст. 35 ЗУ "О Национальной полиции". Но если раньше, не услышав от полицейского четкой аргументации причины остановки, можно было вежливо попрощаться, сейчас так лучше не делать, чтобы не подвергать себя неприятностям.

Могут ли на блокпосту проверять документы у вас и пассажиров

На практике, когда вы пересекаете блокпосты, для проверки документов должностные лица могут ссылаться на пункт 7 Порядка. Дословно, "если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение; если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения; нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения". Однако действующее законодательство не содержит инструкций или положений, позволяющих установить лицо, "намеренное совершить правонарушение" или "причастное к совершению правонарушения". В этом случае уполномоченное лицо действует по своему внутреннему убеждению и личным ощущениям.

Но даже здесь не стоит пытаться конфликтовать с людьми с оружием, следует иметь документы при себе и быть готовым их предъявить.

Какие документы могут потребовать на блокпосту

Согласно действующему законодательству, вы должны предъявить любой документ, удостоверяющий личность. Это может быть:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

водительское удостоверение,

военный билет.

Вы можете предъявить любой из этих документов. Чаще всего просят предоставить водительское удостоверение и техпаспорт на авто.

Могут ли обыскать на блокпосту вас или транспортное средство

Во время военного положения при пересечении блокпоста проверяют все машины и всех пассажиров. Но чаще всего прибегают к поверхностному осмотру. Согласно Порядку, уполномоченное лицо имеет право на проведение внешнего осмотра транспортных средств, багажа и груза в следующих случаях:

если существуют обоснованные основания полагать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или удерживаемое насильственно лицо;

если есть достаточные основания полагать, что в транспортном средстве есть предметы, обращение которых запрещено или ограничено, или которые могут представлять угрозу жизни или здоровью;

если существуют достаточные основания полагать, что предметы, багаж, грузы или транспортное средство могут служить инструментом для совершения правонарушения или осмотр сможет предотвратить совершение преступления.

Но опять таки, ни один закон не разъясняет, что такое "достаточные основания". Здесь все решает "субъективное внутреннее убеждение" уполномоченного лица. По крайней мере, это лицо должно иметь доказательства, чтобы считать, что в транспортном средстве действительно находится правонарушитель или находится вещь, обращение которой запрещено или ограничено. Также должна быть логическая связь между этими основаниями и дальнейшими действиями уполномоченного.

В мирное время фактически проведение поверхностной проверки без законного основания является превышением власти и не может быть признано законным. Поэтому отказ выполнять незаконные требования (например, показать содержимое личных вещей или салона транспортного средства) является вашим правом. Однако если начать конфликт на блокпосту сейчас, такие обстоятельства будут устанавливать и доказать уже в суде. Поэтому не следует рисковать свободой во время военного положения.

Напоследок стоит отметить, что фото- или видеосъемка на блокпосту категорически запрещены, также следует избегать агрессивного общения, а ваше поведение должно быть максимально лояльным, чтобы и водитель, и пассажиры остались живы и избежали проблем с законом.

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