Виведуть із себе будь-кого: 5 найдивніших варіантів керма, які зустрічалися в авто (фото)

Дивлячись на ці машини, здається, що конструктори збожеволіли

З того часу, як у серійне виробництво вийшли перші машини з круглим кермовим колесом, у гонитві за прекрасним дизайнери нерідко забували про здоровий глузд і комфорт водія. Як ми розуміємо, про гідропідсилювачі ще не було й мови. А ось скандальні курйози траплялися.

За останні 50 років автолюбителі побачили і рулі-штурвали, і рулі-тетріси, і навіть рулі-пістолети. Але незважаючи на весь футуризм, а іноді і абсурд дизайну, деякі з них досі популярні і стали ознакою високого класу.

Mercedes-Benz 300 SL

Цей мерседес був маленьким, досить вузьким та дуже тісним за сучасними мірками автомобілем. Тому, щоб просто сісти на сидіння водія, кермо доводилося опускати.

Maserati Boomerang

Ця модель стала справжнім фурором на автосалоні 1971 року. Дизайнери просто запхали всю панель приладів в рульове колесо. На щастя, вона не оберталася, але так чи інакше була визнана нефункціональною, хоч і цілком робочою. Сьогодні єдиний Boomerang знаходиться у приватній колекції.

Lancia Medusa

Дизайнери Lancia переплюнули колег із Maserati та розмістили на кермі клавіатуру. Інженери компанії вирішили, що всі функціональні кнопки будуть на колонці керма. І все б нічого, але в Lancia Medusa було 25 таких кнопок. Вважали, що подібний дизайн забезпечить водієві зручне керування всіма системами автомобіля без необхідності відпускати кермо.

Subaru XT

На хвилі популярності перших ігрових консолей японський автопром вирішив удосконалити і кермо у нової Subaru. Кермо на двох спицях у вигляді пістолета поєднувалося з панеллю приладів в стилі аркадних стрілялок. Незважаючи на абсолютно незручний функціонал, модель випускали до 1991 року.

Mazda MX-03

Якщо ви мріяли стати пілотом, але отримали лише права водія, автоконструктори Mazda, очевидно, постаралися втілити ваші дитячі мрії. Інакше як пояснити, що у новій моделі авто з’явився справжній штурвал замість керма. Але це ще не все. Коробка передач перемикалася джойстиком.

Раніше "Телеграф" розповідав, які машини найдешевше обслуговувати. До списку потрапили неочікувані моделі.