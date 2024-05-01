Посадовця з ТЦК, який мобілізував авто, можуть посадити на 12 років: що він накоїв

Посадовець вилучав авто на власний смак

У Запоріжжі посадовець з ТЦК вирішив виконувати військово-транспортний податок особливим чином. Зокрема, він вилучав автомобілі, обираючи їх на власний смак.

Про подію повідомили у Державному бюро розслідувань. За повідомленням пресслужби Бюро, йдеться про посадовця Центрального об’єднаного районного ТЦК та СП Запоріжжя.

Як з’ясувалось, цей офіцер військкомату ще з початку повномасштабного вторгнення відповідав за мобілізацію авто. Проте він не зважав на межі юрисдикції військкомату, ліміти та документи від ОВА.

Подія сталась ще у березні 2022 року. Військовий з озброєним супроводом зайшов на автостоянку і вилучив 4 вантажівки та 1 мікроавтобус. Їхня загальна вартість складає 11 млн грн. При цьому власників машин він навіть не повідомляв про свій намір, а взяв лише ті авто, які були з ключами на той момент. Тепер він за свої дії повинен відповісти — посадовцю ТЦК та СП загрожує до 12 років у в’язниці.

Затримання посадовця з ТЦК

Нагадаємо, що в Україні нещодавно ввели поняття військово-транспортного обов’язку, який передбачає мобілізацію транспортних засобів у громадян та підприємств. Вилучати ТЗ посадовці військкоматів будуть не на власний розсуд, а погоджуючи потреби ЗСУ з обласними військовими адміністраціями.

Раніше "Телеграф" писав, що таке мобілізація автотранспорту. Розбираємо детально, коли та як ваше авто можуть вилучити на потреби армії.