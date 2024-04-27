Співробітники ТЦК з’являться на блокпостах, але не на всіх: в одній із областей змінили порядок роботи КПП

Частина блокпостів працюватимуть як і раніше

На блокпостах тепер можна буде зустріти не лише військових та поліцейських, а й співробітників територіальних центрів комплектації. Однак це поки що стосуватиметься лише Львівщини.

Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень у коментарі Tvoemisto. За його словами, зміни торкнулися не всіх пунктів пропуску.

Він зазначив, що відповідне рішення було затверджено Радою оборони 25 квітня. Згідно зі змінами в порядок роботи контрольно-пропускних пунктів, на внутрішніх блокпостах тепер будуть перебувати два співробітники поліції та два представники ТЦК.

Грень також зазначив, що на Львівщині зараз працюють сім внутрішніх блокпостів, на яких правоохоронці виконують заходи щодо боротьби з можливими диверсантами.

Рішення Ради оборони не торкнеться прикордонних КПП, яких в області теж сім, вони працюватимуть у тому самому складі, що й раніше.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.

16 квітня документ підписав президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності з 18 травня 2024 року.