З ними ви не знатимете, що таке іржа: топ-3 авто з найміцнішим кузовом

З ними ви не будете знати про шпаклювання, малювання та лакування

Під впливом екстремальних температур взимку та протиожеледних сумішей кузов автомобіля стає особливо вразливим до корозії. Якщо паркувати автомобіль на вулиці протягом кількох років, на кузові можна побачити сліди іржі, відшарування фарби тощо.

Та є автомобілі, які відомі особливою стійкістю до корозії. Про 3 таких ми сьогодні і розповімо.

Nissan Qashqai

Машина прослужить довгі роки без жодних проблем, що стосуються кузова — іржі, відшарування фарби, здуття тощо. Навіть у вразливих місцях кузова, таких як кришка багажника чи місця біля бамперів ви ніколи не побачите слідів корозії. Хіба що при жахливих умовах експлуатації та тоді, коли машині вже буде понад 20 років.

Renault Logan

Автомобіль випускається з 1999 року. За цей час машина зарекомендувала себе як надійна робоча конячка, яка майже ніколи не ламається. Але що найголовніше — це якість лакофарбового покриття автомобіля. При належному догляді усі покоління автомобіля мають чудову стійкість до іржі та корозії. Саме тому вони часто використовуються як робочі машини та таксі.

Honda CR-V

Цей кросовер випускається з 1995 року. За цей довгий час модель показала себе як супер надійна. Не залежно від покоління чи року випуску, кросовер характеризується якісним кузовом і лакофарбовим покриттям. Власники цього автомобіля не мають проблем з іржею чи відшаруванням фарби.

Раніше "Телеграф" писав, що українець розповів про витрати на своє авто Skoda Octavia A5 2007 року випуску. Виявляється, цим автомобілем дешевше їздити, ніж маршруткою.