На чем бы ездили Симпсоны в реальной жизни: "Розовая катастрофа", надежный универсал и американский понтомобиль

Сериал насчитывает уже 35 сезонов

"Симпсоны" – это анимационный шедевр, созданный Мэттом Грейнингом и покорившей зрителей по всему миру. В течение десятилетий создатели сериала черпали вдохновение из реального мира, чтобы мультяшные машины максимально подходили первонажам.

И хотя автомобили из мира Симпсонов могут казаться экстравагантными и абсурдными, многие из них на самом деле имеют в основе реальные тачки. Давайте рассмотрим несколько прототипов, на которых могли основываться машины из "Симпсонов".

Plymouth Junkerolla

Главный автомобиль Симпсонов, розовый седан "Plymouth Junkerolla", похож на Plymouth Valiant 1973 года выпуска. Это старый, изношенный автомобиль, который отражает невысокий социальный статус семьи Симпсонов. Он может быть адаптацией обычного автомобиля для мультсериала, тем не менее, в нем отчетливо виден дух мультипликационной комедии. Машина Гомера стала неотъемлемой частью персонажа и его семьи. История и приключения в сериале делают её одной из самых узнаваемых икон в мире анимации.

Автомобиль Мардж

Машина Мардж – объект споров среди фанатов сериала. В начале сериала она действительно ездила на оранжевом универсале Volvo 200-й серии, что отражало её обычный и консервативный характер. В более поздних эпизодах Мардж стала владелицей Chevrolet Chevelle Station Wagon 1973 года. Этот автомобиль, с его стильным дизайном и классическими чертами, хорошо подходит персонажу, выглядя элегантно и практично одновременно.

Canyonero

Автомобиль Canyonero с помадой вместо прикуривателя в женском исполнении Мардж получила в подарок от супруга. Воплощение американской мечты в мире больших и мощных внедорожников, "Canyonero" из "Симпсонов" является пародией на подобные громадины, как Ford Excursion и Chevrolet Suburban. Но скорее всего, это пародия на Jeep Wagoneer или Range Rover. Своими огромными размерами и роскошными чертами "Canyonero" иронизирует над американскими стереотипами об автомобилях.

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