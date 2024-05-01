Три моделі авто, які безпомилково викажуть скуфа

Перевірена класика автопрому може зробити сюрприз у вигляді водія

Як це бути "скуфом"? Так зазвичай називають чоловіків після 30 (а скоріше, невизначеного вік ), які перестали, або навіть і не починали за собою стежити. Відмінні риси скуфів – неохайність, в’яле тіло, пивний живіт, ідіотська стрижка та безперспективна робота.

Скуф любить випити, особливо пива, особливо перед телевізором. Потім сперечатися про політику з висоти роздутого почуття власної важливості. Але все ж таки Скуф отримав права в універі. А ось яку машину він найчастіше водить.

ВАЗ-2109, та сама "вишнева дев’ятка"

Перша доросла мрія не лише скуфа, а й його батька. Втім, їздить він на ній останні 20 років, переконуючи себе та оточуючих, що машина може прослужити років сто. Обов’язковий атрибут "дев’ятки" – масажна накладка під дупу та задні сидіння, дбайливо затягнуті домашніми покривалами. На торпеді – іконки, замість ременя – заглушка. Бог береже ідіотів.

Daewoo Lanos/Dacia Logan

Легендарна класика, практично ідентичні за параметрами скуфовозки, що підірвали вітчизняні дороги на початку 2000-х. Скуфіку вони, звичайно ж, дісталися від перекупів, помірно вбитими, але не фарбованими. Місткий багажник допоможе перевезти на дачу одразу пів квартири та вивезти назад пів города. Щоправда, після таких пересувань доведеться поколупатися під капотом. Таким чином, обидві моделі гарантують приємні вечори в компанії таких самих скуфанів "на гаражах".

Chevrolet Aveo

Важкий люкс кінця 2000-х, як і всі "американці", був ненажерливий, і тому переведений на ГАЗ. Скуф економний, але не жлоб, він же відвалив за машину близько семи тисяч доларів. Тому на тюнінгу економити не буде: на вікна – плівку, щоб темніша, на лобовуху – козирок. У салон – обов’язкову ялинку-смердючку та магнітолу. На Шевроле було круто возити подруг на дискотеку, тепер доводиться возити дружину на ринок.

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