Ламаються і дорогі в обслуговуванні: топ-7 авто, які залишать вас без штанів

Витрати на обслуговування цих авто просто розорять вас

Придбання нового транспортного засобу — це прекрасно. Проте, крім ціни самої машини, потрібно ще враховувати вартість обслуговування і ремонту авто. Адже кому потрібне таке авто, на ТО та ремонтні роботи якого витратиш всю зарплату? А такі є, і це доволі популярні моделі.

У перелік видання wawanesа включили авто з найвищою середньою вартістю техобслуговування протягом 10 років та ймовірність того, що ТЗ потребуватиме коштовного ремонту, вартістю понад 500 доларів США, за цей період часу.

RAM 2500-5500

10-річна вартість обслуговування: $25 134 — $25 844

Імовірність потреби капітального ремонту: 79%

Повнорозмірні важкі пікапи Ram — справжні робочі конячки для буксирування та перевезення. Але вони мають найвищі витрати на технічне обслуговування з усіх транспортних засобів.

Ford F-250 — F550 Super Duty

10-річна вартість: $14 841 — $15 479

Імовірність потреби капітального ремонту: 44%

Пікап Ford серії F250 — F550 також є одним з найдорожчих в обслуговуванні. Середня вартість 10-річного обслуговування автомобіля становить близько 15 000 доларів США.

Chevrolet Silverado 2500HD-3500HD

10-річна вартість: $14 644 — $14 686

Імовірність потреби капітального ремонту: 43%

Потужні можливості буксирування та транспортування в поєднанні з просторим і зручним салоном сприяють популярності Chevy Silverado. Та в авто часто виникають незначні проблеми з програмним забезпеченням інформаційно-розважальної системи. Крім того, машина дорога в обслуговуванні.

GMC Sierra 2500HD-3500HD

10-річна вартість: $13 095

Імовірність потреби капітального ремонту: 38%

GMC Sierra 2500HD-3500HD — це серія вантажних пікапів від компанії General Motors. Вони відомі своєю високою вантажністю та потужними двигунами, призначеними для важких робіт. Та витрати на обслуговування тут великі, оскільки двигун, трансмісія та підвіска цих транспортних засобів щодня витримують великі навантаження.

Jeep Gladiator

10-річна вартість: $11 803

Імовірність потреби капітального ремонту: 36%

Цей легендарний джип може похвалитись не лише чудовими позашляховими можливостями, але й зручністю та комфортом. Витрати на обслуговування на 10 років складають майже 12 тисяч доларів. Капітальний ремонт потрібен у 36% випадків.

Ford Transit Cargo

10-річна вартість: $11 701

Імовірність потреби капітального ремонту: 35%

Ford Transit Cargo — це комерційний фургон від компанії Ford, призначений для перевезення вантажів. Він відомий своєю великою вантажопідйомністю, різноманітністю конфігурацій та можливістю пристосування для різних бізнес-потреб. Транзит Карго володіє надійною конструкцією та ефективними двигунами, проте має проблеми з коробкою передач, яка часто виходить з ладу.

Chrysler Pacifica

10-річна вартість: $10 620

Імовірність потреби капітального ремонту: 32%

Chrysler Pacifica — це мінівен від Chrysler, який відомий своїм комфортом, простором та високим рівнем технологій. Він пропонує розумні системи безпеки, зручність для пасажирів та родинну дружність. Pacifica також доступний у гібридній версії, що робить його економічно ефективним використанням пального. Та в авто поширені кілька серйозних проблем. Витрати на планове технічне обслуговування та випадкові збої електроніки є нормою.

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