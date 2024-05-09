Радянський кабріолет, якому не пощастило: як популярну модель "Москвича" поховали на заводі

Ідея недорого елегантного родстера залишилася лише ідеєю

Епоха 1960-х років була для Московського заводу малолітражних автомобілів часом підйому та інновацій. Постійні модернізації, технологічні нововведення та запуск нових моделей стали невід’ємною частиною виробництва.

У пошуках новаторських ідей і проривів в автомобільній індустрії інженери замислилися над створенням недорогих, але водночас елегантних родстерів. Прототипом першого та єдиного з них став Renault Caravelle, який подарували Хрущову під час поїздки до Франції.

"Турист" не для туристів

Для створення нових моделей автомобілів інженери взяли за основу "Москвич-408", який на початку 1960-х вражав своєю витонченістю та передовим дизайном. При розробці родстера, зберігаючи колісну базу 2400 мм, прагнули максимально стандартизувати його з серійним седаном. Саме тому у машини залишилася надзвичайно довга корма, яка надавала оригінального та елегантного вигляду.

Для зміцнення днища кузова використали Х-подібний підсилювач, що відповідає класичним стандартам. А крім тенту був передбачений жорсткий зимовий дах, який робив "Москвич" багатофункціональним – від родстера до хардтопа.

Як у СРСР поховали "Москвич-408"Турист"

На заводі навіть з’явилася ідея про випуск приблизно ста п’ятдесяти "Туристів" щороку. Однак для реалізації такого плану була б потрібна окрема виробнича ділянка. А це затратно навіть за радянськими мірками. Перспективи для експорту "Турист" не представляв, бо не витримував конкуренції у ніші. А ось стандартний "Москвич-408" приваблював західних покупців саме своєю доступною ціною.

У результаті, на заводі зібрали всього два екземпляри "Москвич-408 Турист". Один із них так ніколи й не виїхав за паркан підприємства та просто перевозив деталі територією. Другий набагато пізніше опинився у приватних руках і не найкращому стані.

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