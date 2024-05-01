Не тільки фольга на скло: 4 поради, як захистити машину від сонця

Сонце може суттєво нашкодити автомобілю

Влітку кузов машини темного кольору поглинає вдвічі більше тепла, ніж аналогічні моделі світлих тонів. А постійна дія ультрафіолету часто призводить до вицвітання фарби, деформації корпусу, пошкоджень пластикових деталей і навіть покришок.

Звичайно, ідеальним варіантом для спекотного періоду буде авто білого чи сріблястого кольору. Але є кілька простих способів уникнути небажаних літніх наслідків навіть для класичних чорних позашляховиків.

Вибирайте місце для паркування правильно

Один із найпростіших способів захистити автомобіль від перегріву – вибрати правильне місце паркування. Не варто залишати машину під прямим сонцем на довгий час, особливо в найспекотніші години. Ідеальним варіантом буде паркування під навісом, у гаражі, на критому паркінгу або в тіні дерев.

Користуйтеся сонцезахистом

Якщо вдало запаркуватися не вдалося, не нехтуйте підручними засобами, щоб захистити кузов від сонця. Це можуть бути складні навіси, захисні чохли, спеціальні плівки для вікон і кузова, які блокують ультрафіолетові промені та запобігають вицвітанню фарби.

Тонування скла також може бути непоганим варіантом сонцезахисту, оскільки сучасні плівки гарантують практично повний захист від ультрафіолету. Єдиний критерій – рівень затемнення має відповідати вимогам правил дорожнього руху.

Регулярно доглядайте за кузовом

Кузову також слід приділяти увагу, щоб захистити його від сонячного впливу. Регулярне миття та відновлювальні полірування допоможуть довше зберегти фарбу і захистять від вицвітання. Різні воски із захисними компонентами продовжать життя кузова.

Не забувайте про захист інтер’єру

Пластикові деталі та салон автомобіля також потребують захисту від сонячних променів. Користуйтеся засобами для догляду за пластиковими та шкіряними деталями, які запобігають їхньому вицвітанню та деформації. Також у пригоді стануть сонцезахисні шторки для скла, щоб захистити салон від прямого сонячного світла.

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