Запаска більше не потрібна: що таке шини Run Flat і кому вони підходять

Плюси та мінуси використання шин з технологією Run Flat

Свого часу технологія Run Flat стала справжнім проривом в автосвіті, забезпечуючи впевненість та безпеку на дорозі. Багато водіїв вибирають Run Flat шини саме через їхню безпеку, а також тому, що за собою більше не потрібно возити запаску.

Загальна позначка для всіх виробників шин RunFlat – RSC (у кружечку) на боковині шини. Але що саме означає цей термін та які переваги він пропонує.

Що таке технологія Run Flat

Run Flat, або спущені шини – це технологія, яка допомагає зберегти характеристики навіть після повної або часткової втрати тиску в шині. У разі проколу або втрати тиску повітря ці шини здатні продовжити рух на невеликі відстані й при невисокій швидкості, дозволяючи водієві доїхати до найближчої станції обслуговування без необхідності зупинятися і змінювати колесо.

Як це працює

Основою технології Run Flat стала посилена боковина шини, яка зберігає свою міцність і форму навіть за зниженого тиску. Це дозволяє шині залишатися у функціональному стані, попри втрату тиску, що забезпечує безпечне та стабільне керування автомобілем у разі проколу.

Переваги технології Run Flat

Безпека – водій залишається у безпеці навіть після проколу шини, оскільки технологія Run Flat дозволяє продовжити рух приблизно на 80 км без ризику втрати контролю над автомобілем.

Зручність – необхідність миттєвої зупинки та заміни колеса відпадає, що економить час та спрощує процес обслуговування.

Надійність – Run Flat шини зазвичай мають посилену конструкцію, що робить їх більш стійкими до пошкоджень та збільшує термін їхньої служби.

Недоліки технології Run Flat

Жорсткість – конструкція Run Flat шин зазвичай жорсткіша, що може позначитися на комфорті їзди, роблячи її жорсткішою і менш плавною.

Технічні складності – такі шини поводяться майже однаково як у нормальному, так і у пробитому стані. Тому використовувати їх можна лише за наявності в автомобілі системи контролю тиску у шинах.

Вимоги до заміни – шина може вимагати заміни, навіть якщо пошкоджень не видно, оскільки не всі виробники допускають ремонт протектора після їзди на спущеному колесі.

Висока ціна — Run Flat не можна назвати економваріантом (дорожче за звичайні шини на 20-30%).

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