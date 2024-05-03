Гарантія 80 тисяч км: представлено нову версію найвідомішої off-road шини у світі

Послідовниця KO2 має поліпшений протектор з вищими характеристиками зношування та зчепленням зі снігом

Спираючись на майже 10-літній досвід використання KO2, BFGoodrich обіцяє поліпшення за всіма основними параметрами для своєї всюдихідної шини наступного покоління. А вже до початку 2026 року вона пропонуватиметься у більш ніж 100 розмірах, що підходять для різних автомобілів.

"Легендарна довговічність BFGoodrich Tyres стала ще жорсткішою зі створенням шини All-Terrain KO3", — повідомив Гарольд Філліпс, глобальний генеральний менеджер BFGoodrich.

Чим відрізнятиметься КО3

KO3 матиме новий малюнок протектора, призначений для покращення зношування, особливо на гравійних поверхнях. BFGoodrich стверджує, що площа основи з тривимірними фіксуючими канавками на всю глибину сприятиме рівномірному зношуванню з часом. Зчеплення з брудом та снігом також покращено порівняно з KO2; нова шина отримала рейтинг Three-Peak Mountain Snowflake за експлуатацію у суворих умовах снігу. Зубчасті плечові зони шини та брудовідштовхувальні планки спеціально призначені для поліпшення зчеплення з дорогою.

Завдяки новому складу шин, спеціально розробленому для всюдихідного використання, їхня міцність також поліпшилася. Це підтверджує гарантія на 50 тис. миль (80 тис. км).

Коли КО3 з'явиться на ринку

Нові шини з'являться у продажу до кінця травня 2024 року в 13 типорозмірах від 305/70R16 до 295/60R20. Ще 17 розмірів з'являться у серпні, а у жовтні KO3 буде доступний для 22-дюймових коліс. Впровадження завершиться в 2026 році, коли буде доступно понад 100 розмірів для будь-яких моделей: від пікапів та позашляховиків до гоночних машин, виготовлених за індивідуальним замовленням.

Поки не відомо, якою буде ціна на нові КО3 в Україні, але зазначимо, що вартість попередньої моделі цієї марки, залежно від радіуса, стартує від 7 тис. грн. У всесезонної гуми KO2 є можливістю експлуатації влітку.

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