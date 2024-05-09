Не витрачайте зайве на Michelin і Continental: що таке шини "другої лінії" і коли їх варто купувати

На цьому можна гарно зекономити

При купівлі шин потрібно звертати увагу на такі нюанси як сезонність, висота протектора, профіль, склад та багато іншого. І, звісно ж, на ціну, адже на ринку представлено безліч варіантів в різних цінових категоріях. І, звісно ж, хочеться купити максимально якісний товар за невеликі гроші.

Саме для цього придумали шини "другої лінії". Про їхні особливості розповідає Роман Мельниченко з Hotline.

Що таке шини

Це шини, які не є лідерами ринку з точки зору пізнаваності бренду, але які входять в одну групу з лідерами ринку. Наприклад, Continental, Bridgestone, Nokian і так далі. Всі ці великі компанії, великі бренди мають додаткові бренди, під якими випускаються доступніші лінійки шин. Вони і називаються "другою лінією". Такі шини доступніші, але якісні, адже при їх виробництві використовують напрацювання материнської лідерської компанії. У ціну цієї гуми не входять витрати на просування бренду та рекламу, тому вони є дешевшими.

Щоправда, у багатьох випадках такі шини можуть бути дещо застарілими, але все одно їхніх можливостей та характеристик цілком достатньо для більшості водіїв. А тепер розберімо детально, які саме бренди другої лінії мають найбільші лідерські компанії. Французька компанія Michelin має такі дочірні бренди як BFGoodrich та Cliber. Вони якісні, відомі і довговічні, а за ціною належать до середньої категорії. Також компанія має дешевші бренди. Це Orium, Tigar, Comoran, Taurus і так далі. Історія цих брендів майже однакова. Невеличкі місцеві заводи в Польщі, Угорщині, Сербії на початку 90-х чи 2000-х років приєднали до Michelin. Коштують вони як якісь незрозумілі китайці, але мають доволі цікаві характеристики.

Шини Goodyear американської компанії виробляються з 1988 року. Вони дорогі, але мають бюджетні аналоги. Наприклад, Kelly, які в США також дуже популярні. Вони непогані і мають широкий модельний ряд.

Continental — потужний німецький виробник, який має дочірні компанії Gislaved (ними оснащувались авто Volvo) та Barum (відомі своїми довговічними літніми шинами). Більше інформації про шини різних виробників дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" писав, що таке наварні шини і чи обманюють на такому українців. Коштують такі шини набагато дешевше за нові.