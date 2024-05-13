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Запаска больше не нужна: что такое шины Run Flat и кому они подходят

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Шины RunFlat позволяют продолжить движение даже при сильном повреждении
Шины RunFlat позволяют продолжить движение даже при сильном повреждении. Фото Автогід

Плюсы и минусы использования шин с технологией Run Flat

В свое время технология Run Flat стала настоящим прорывом в автомире, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге. Многие водители выбирают Run Flat шины именно из-за их безопасности, а также потому что за собой больше не нужно возить запаску.

Общее обозначение для всех производителей шин RunFlat – RSC (в кружочке) на боковине шины. Но что именно означает этот термин и какие преимущества он предлагает.

Что такое технология Run Flat

Run Flat, или "спущенные шины" – это технология, которая помогает сохранить характеристики даже после полной или частичной потери давления в шине. В случае прокола или потери давления воздуха, эти шины способны продолжить движение на небольшие расстояния и при невысокой скорости, позволяя водителю доехать до ближайшей станции обслуживания без необходимости останавливаться и менять колесо.

Как это работает

Основой технологии Run Flat стала усиленная боковина шины, которая сохраняет свою прочность и форму даже при пониженном давлении. Это позволяет шине оставаться в функциональном состоянии, несмотря на потерю давления, что обеспечивает безопасное и стабильное управление автомобилем в случае прокола.

Преимущества технологии Run Flat

  • Безопасность – водитель остается в безопасности даже после прокола шины, поскольку технология Run Flat позволяет продолжить движение на примерно 80 км без риска потери контроля над автомобилем.
  • Удобство – необходимость мгновенной остановки и замены колеса отпадает, что экономит время и упрощает процесс обслуживания.
  • Надежность – Run Flat шины обычно имеют усиленную конструкцию, что делает их более стойкими к повреждениям и увеличивает срок их службы.

Недостатки технологии Run Flat

  • Жесткость – конструкция Run Flat шин обычно более жесткая, что может отразиться на комфорте езды, делая ее более жесткой и менее плавной.
  • Технические сложности – такие шины ведут себя почти одинаково как в нормальном, так и в пробитом состоянии. Поэтому использовать их можно только при наличии в автомобиле системы контроля давления в шинах.
  • Требования к замене – шина может требовать замены, даже если повреждений не видно, так как не все производители допускают ремонт протектора после езды на спущенном колесе.
  • Высокая цена – Run Flat нельзя назвать экономвариантом (дороже обычных шин на 20-30%).

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