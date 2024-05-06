Обдурити не вдасться: що таке "наварні" шини або "наварки" і як відрізнити їх від оригіналу

Сьогодні наварюють шини будь-яких типорозмірів

Наварені шини, чи, як їх частіше називають, "наварки", стали популярним вибором для тих, хто не хоче витрачати багато на купівлю нових шин для свого авто. Проте перед тим як зробити вибір, варто зрозуміти переваги та недоліки цього варіанту.

Адже часто недобросовісні продавці продають наварки під виглядом нових шин. Насправді якісні наварки не є поганим вибором, проте коштують вони набагато дешевше за нові.

Переваги наварних шин

Однією з головних переваг є їхня вартість. В порівнянні з новими шинами, наварені можуть коштувати значно менше. Найчастіше відновлюють шини преміум-класу, адже вони є значно довговічнішими. А відновлення протектора робить їх подібними до нових на вигляд, і ефективнішими.

Недоліки наварних шин

Однак треба пам'ятати про те, що наварені шини можуть мати свої недоліки. Одним з найбільш важливих є скорочений термін служби порівняно з новими шинами.

Вони можуть швидше зношуватися і вимагати заміни раніше, ніж очікувалося. Крім того, якість наварного протектора не завжди "на висоті". Проте іноді шини наварюють так добре, що складно відрізнити оригінал від відновленого.

Як розпізнати якість

При купівлі наварних шин варто звернути увагу на деякі ключові моменти. Один з найпростіших способів — перевірити глибину протектора та його рівномірність. Також слід оглянути самі навари — вони повинні бути рівними та добре закріпленими. Крім того, завжди перевіряйте сертифікати якості, щоб бути впевненими у довговічності та безпеці вибраного варіанту.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі шини можуть зекономити до 20 відсотків пального. Вони мають знижений опір коченню.