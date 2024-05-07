Коли шинам час на пенсію: чи може гума старіти і як це виправити

Важливо правильно їх зберігати, аби подовжити термін служби

Шини автомобіля — це його контакт з дорогою, і безпека на дорозі напряму залежить від їхнього стану. Багато власників автомобілів не звертають уваги на те, що шини також мають термін придатності.

Шини старіють через різні фактори, такі як вплив ультрафіолетового випромінювання, температурні зміни, абразивний вплив дорожнього покриття і різке гальмування. Від цього вони можуть втрачати свою гнучкість та стійкість до проколів. Важливо пам'ятати, що шини також старіють навіть тоді, коли ти не використовуєш автомобіль.

Так, шини мають термін придатності, який, як правило, вказаний на боковині. Зазвичай він становить близько 5-7 років з дати виробництва. Після цього терміну шини можуть втрачати свої властивості, навіть якщо вони виглядають цілком новими.

Як не можна зберігати шини, щоб вони не втрачали свої властивості

Шини, як і багато інших продуктів, вимагають особливих умов зберігання, щоб зберегти свої властивості і тривалість служби. Однією з найпоширеніших помилок в їхньому зберіганні є прямий вплив сонячних променів. Ультрафіолетове випромінювання може призвести до висихання та тріщин у гумі, що значно зменшує їхню міцність і безпеку на дорозі.

Також важливо уникати зберігання шин у приміщеннях з надмірною вологістю або в контакті з хімічними речовинами, такими як масла або розчинники. Ці умови можуть спричинити псування гуми і призвести до швидкого старіння шин.

Окрім того, шини повинні зберігатися відповідно до рекомендацій виробника щодо температури і вентиляції. Наприклад, зберігання гуми у приміщенні з недостатньою вентиляцією може призвести до утворення плісняви або грибка на гумі, що також може пошкодити їхню структуру. Крім того, мінусова температура також шкодить їм, особливо літнім.

Отже, щоб зберегти шини у відмінному стані, важливо оберігати їх від прямого сонячного проміння, вологи та контакту з агресивними хімічними речовинами, а також забезпечити правильні умови температури та вентиляції.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі шини можуть зекономити до 20% пального. Вони мають низький опір коченню.