Які шини обирають українці у 2024: перелік найпопулярніших літніх моделей і виробників

Це 5 моделей літніх шин, які купують українці

Український автомобільний ринок виявляє стійкий інтерес до високоякісних шин, особливо у сегменті літніх моделей. У 2024 році споживачі в Україні надають перевагу шинам, що поєднують в собі високу міцність, ефективність на різних дорожніх покриттях та оптимальну експлуатаційну тривалість.

Літні шини, які забезпечують надійне зчеплення при високих температурах та вологому асфальті, є дуже популярними. Пропонуємо ознайомитись з найпопулярнішими літніми шинами у 2024.

Michelin Pilot Sport 4

Ця модель відома хорошою керованістю на швидкості та контролем на дорозі. Вона має агресивний дизайн протектора, що забезпечує відмінне зчеплення як на сухому, так і на мокрому покритті. Згідно з відгуками покупців, це одна з найдовговічніших шин на ринку.

Michelin Primacy 4+

Це молодша сестра попередньої моделі, яка є трішки дешевшою і має не такі спортивні характеристики, як попередниця. Проте її оптимізований протектор забезпечує чудову стійкість на мокрій поверхні. Також саме цю модель переважно обирають ті, кому потрібна тиша під час руху.

Continental PremiumContact 7

Цю модель обирають передусім ті, кому потрібна продуктивність та керованість на усіх типах дорожнього покриття. Вона має інноваційну гумову суміш, що забезпечує короткий гальмівний шлях. При цьому шина вважається стійкою до зношування та комфортною в користуванні.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

З року в рік ця модель шин отримує перше місце серед власників великих кросоверів та SUV. Вона має унікальний протектор, який забезпечує відмінне зчеплення на мокрих і сухих поверхнях, а також високу стійкість до аквапланування. Також ця модель шин вважається міцною та стійкою до нерівностей на дорозі.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Ця модель відома своєю оптимальною комбінацією ефективності та економічності. Вона має вдосконалений протектор, який забезпечує стабільність і контроль на сухих і мокрих дорогах. Hankook Ventus Prime 4 K135 також відзначається низьким опором кочення, що сприяє зменшенню споживання пального.

Як раніше повідомляв "Телеграф", двигуну наноситься максимальна шкода, якщо їздити на надто низьких чи надто високих оборотах. Цей діапазон забезпечує достатню потужність для руху автомобіля при різних швидкостях без перевантаження.