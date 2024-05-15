Коли не можна, але хочеться: чи варто доливати дизельне мастило в бензиновий двигун

Що буде, якщо змішати мастила для дизельного та бензинового двигунів

Автомобілісти, які будь-коли опинялися в ситуації, коли терміново потрібно долити мастило, знають, наскільки це може бути неприємно. І тут постає питання, що робити, якщо під рукою виявилося лише дизельне мастило, а у вас бензиновий двигун.

Поспіх може призвести до спокуси залити в двигун ту оливу, яка є із собою. Однак, змішування дизельного мастила з бензиновим може мати не найприємніші наслідки.

У чому різниця між мастилами для дизельного та бензинового двигунів

Дизельне мастило зазвичай містить більше присадок, а також має інший склад у порівнянні з мастилом, призначеним для бензинових двигунів. Ці особливості можуть призвести до утворення відкладень у двигуні, погіршення змащування та, зрештою, до передчасного зносу та поломок.

У дизельних двигунах, через особливості процесу згоряння палива, утворюється більше сажі та шламу, ніж у бензинових. Це пов’язано з тим, що дизельне пальне згоряє під високим тиском та в умовах низької температури згоряння.

Бензинові мастила зазвичай містять менше присадок і добавок в порівнянні з дизельними. Оскільки бензинові двигуни працюють за більш високих температур згоряння, ніж дизельні. Тому мастила для бензинових моторів зазвичай мають нижчу в’язкість за низьких температур, що забезпечує краще змащування при старті двигуна.

Чи можна змішати бензинове та дизельне мастило

Як ми бачимо, ці два типи олив мають різні складники, характеристики та добавки, призначені для роботи різних типів двигунів. Отже, змішування олив може порушити баланс хімічних добавок та призвести до несподіваних хімічних реакцій.

Якщо ви опинилися в ситуації, коли терміново потрібно залити мастило, і під рукою тільки дизельне, а у вас бензиновий двигун, краще утриматися від його використання. Але в екстрених ситуаціях це може бути тимчасовим рішенням для запобігання масляному голодуванню та серйозним пошкодженням двигуна.

Заливка дизельного мастила в бензиновий двигун або бензинового мастила в дизельний двигун може ненадовго забезпечити змащення, якого бракує, і захист, щоб двигун міг працювати до тих пір, поки не вдасться повністю замінити мастило. Однак це має бути тимчасовим рішенням, а не постійною практикою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо залити дизель замість бензину чи навпаки. У цій ситуації головне не панікувати.