Когда нельзя, но хочется: можно ли долить дизельное масло в бензиновий двигатель

Что будет, если смешать масла для дизельного и бензинового двигателей

Автомобилисты, которые когда-либо оказывались в ситуации, когда срочно нужно долить масло, знают, насколько это может быть неприятно. И здесь встает вопрос, что делать, если под рукой оказалось только дизельное масло, а у вас бензиновый двигатель.

Спешка может привести к искушению залить в двигатель то масло, которое есть с собой. Однако, смешивание дизельного масла с бензиновым может иметь не самые приятные последствия.

В чем отличие между маслами для дизельного и бензинового двигателей

Дизельное масло обычно содержит больше присадок, а также имеет другой состав по сравнению с маслом, предназначенным для бензиновых двигателей. Эти особенности могут привести к образованию отложений в двигателе, ухудшению смазывания и, в конечном итоге, к преждевременному износу и поломкам.

В дизельных двигателях, в силу особенностей процесса сгорания топлива, образуется больше сажи и шлама, чем в бензиновых. Это связано с тем, что дизельное топливо сгорает под высоким давлением и в условиях низкой температуры сгорания.

Бензиновые же масла обычно содержат меньше присадок и добавок по сравнению с дизельными. Поскольку бензиновые двигатели работают при более высоких температурах сгорания, чем дизельные. Поэтому масла для бензиновых моторов обычно имеют более низкую вязкость при низких температурах, что обеспечивает лучшую смазку при старте двигателя.

Можно ли смешать бензиновое и дизельное масло

Как мы видим, эти два типа масел имеют разные составы, характеристики и добавки, предназначенные для работы различных типов двигателей. Следовательно, смешивание масел может нарушить баланс химических добавок и привести к неожиданным химическим реакциям.

Если вы оказались в ситуации, когда срочно нужно залить масло, и под рукой только дизельное, а у вас бензиновый двигатель, лучше воздержаться от его использования. Но в экстренных ситуациях это может быть временным решением для предотвращения масляного голодания и серьезных повреждений двигателя.

Заливка дизельного масла в бензиновый двигатель или бензинового масла в дизельный двигатель может ненадолго обеспечить недостающую смазку и защиту, чтобы двигатель мог работать до тех пор, пока не получится полностью заменить масло. Однако это должно быть временным решением, а не постоянной практикой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если залить дизель вместо бензина или наоборот. В этой ситуации главное не паниковать.