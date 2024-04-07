На це є декілька причин: чому навесні треба замінювати мастило в двигуні

Це напряму впливає на експлуатацію автомобіля

Зміна моторного мастила для авто навесні — це не лише профілактичний захід, але й ключ до забезпечення ефективності та тривалості роботи двигуна вашого автомобіля в період змінення умов.

"Телеграф" розповідає, чому варто замінювати мастило в двигуні. Зазначимо, що з часом воно втрачає свої властивості, забруднюється і стає непридатним для подальшого використання, тому про його заміну варто потурбуватися заздалегідь.

Чому варто змінювати моторне мастило навесні

Весняний період характеризуються збільшенням температури навколишнього середовища після зими. Це може вплинути на властивості мастила, зокрема його в'язкість. Зменшення в'язкості мастила в разі підвищення температури дозволяє покращити його текучість і легше розподіляти його по всіх частинах двигуна. Це сприяє зменшенню тертя і зношенню, що є ключовим фактором у тривалості роботи двигуна.

Якщо ваш автомобіль проїжджає менше 10 000 кілометрів за рік, рекомендується міняти мастило навесні. Це пов’язано з тим, що взимку олива зазнає перепадів температур, а також недостатнього прогрівання двигуна через короткі поїздки і підвищені навантаження під час холодних стартів.

Окрім того, здійснювати заміну мастила навесні треба через потрапляння взимку елементів зношення двигуна: бруду, піска, металової стружки, тощо. Також взимку в мастило може потрапляти вода: конденсат, що утворюється внаслідок перепадів температур.

Тож, правильний вибір моторного мастила під час весняного обслуговування може сприяти продовженню терміну служби двигуна, зменшенню витрат на ремонт і збільшенню ефективності автомобіля в цілому. Також весняна заміна мастила допоможе вашому двигуну легше пережити літню спеку.

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