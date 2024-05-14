Заплатять усі, навіть бабуся на задньому сидінні: яку вимогу ПДР точно не варто ігнорувати

Ремінь безпеки може врятувати ваше життя та життя пасажирів

Непристебнутий ремінь безпеки може стати причиною серйозних наслідків як для водія, так і для пасажирів автомобіля. На жаль, багато людей не усвідомлюють важливість цього простого, але вкрай необхідного елемента безпеки на дорозі.

У багатьох країнах, у тому числі й в Україні, умови, що зобов'язують водіїв та пасажирів пристебнути ремені безпеки, регламентуються Правилами дорожнього руху. А штрафи, що можуть загрожувати за порушення цього правила, чималі.

Що загрожує за непристебнутий ремінь

Український Кодекс про адміністративні правопорушення чітко визначає відповідальність за непристебнуті ремені безпеки. Згідно з ним, адміністративний штраф становить від 510 до 850 гривень. Крім того, у разі виявлення цього порушення, водій може бути позбавлений права керування автотранспортом на строк від 1 до 3 місяців.

А от якщо ви скоїте ДТП, у якому постраждає пасажир, і буде доведено, що він був у салоні не пристебнутий, штраф зросте щонайменше у 100 разів (51 000 грн і 85 000 грн відповідно). Загалом, відповідальність у цьому випадку переміститься у площину Кримінального кодексу, і може вилитися навіть в арешт до 6 місяців або обмеження свободи до 3 років.

Кого можуть покарати за непристебнутий ремінь

Згідно з пунктом 2.3. ПДР України, водій зобов'язаний під час руху користуватися засобами пасивної безпеки (тобто пристібним ременем). Також заборонено перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Цю вимогу часто ігнорують ті, хто полюбляє заднє сидіння.

Отже, відповідальність за безпеку пасажирів покладена на водія. А от отримати штраф за це порушення можуть і сам керманич, і всі пасажири авто, якщо вони проігнорують вимоги ПДР.

Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Раніше "Телеграф" розповідав про штрафи для пішоходів. Суми там досить відчутні.