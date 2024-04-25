Якщо раптово відмовили гальма: як швидко та безпечно зупинити будь-яку машину

Головними ворогами у цій ситуації є паніка і незнання принципу роботи авто

Коли раптово відмовляють гальма на автомобілі, це може бути вкрай небезпечною ситуацією на дорозі. Проте існують деякі кроки, які можна вжити, щоб швидко та безпечно зупинити будь-яке авто.

Перше і найважливіше — залишайтеся спокійними. Паніка може призвести до неправильних рішень, що лише загострять ситуацію. Далі розповідаємо детально, як правильно зупиняти авто без гальм.

Якщо головні гальма відмовили, спробуйте використати ручне гальмо. Поступово натисніть на ручку, але не різко, щоб уникнути блокування коліс. І пам'ятайте, що це можна робити лише на невеликій швидкості.

Якщо можливо, виберіть місце, де ви зможете безпечно зупинитися. Шукайте простору, рівну ділянку дороги, де немає інших автомобілів або перешкод.

Для зменшення швидкості переключіть на нижчу передачу та повільно відпускайте газ. Не забувайте використовувати аварійні сигнали, щоб попередити інших водіїв про вашу проблему.

Якщо відмовили гальма на автоматі

Коли гальма раптово відмовляють на автомобілі з автоматичною коробкою передач, ситуація може бути особливо напруженою. Але у цій ситуації теж є кілька кроків, які можна вжити, щоб швидко та безпечно зупинити авто.

Спробуйте використати ручне гальмо. Натисніть на ручку ручного гальма поступово, уникайте різких рухів, щоб уникнути блокування коліс.

Також використовуйте режим двигуна для зменшення швидкості. Перемкніть автомобіль в режим "Нейтральний" або "Drive", щоб зменшити швидкість. Поступово відпускайте газ, щоб автомобіль повільно зменшував швидкість. Сучасні автомобілі оснащені двоконтурними гальмами, тому якщо відмовив перший контур, другий має працювати. Тому не забувайте тиснути на гальма.

У деяких авто також є ручне перемикання передач, хоч авто з АКПП. У такому випадку повільно знижуйте передачу за тією є схемою, що і на механіці.

Якщо нічого не допомагає, потрібно заїхати в перешкоду. Це може бути куча снігу, наприклад, чи узбіччя з ґрунтовим покриттям. У крайньому разі обирайте не глибокий кювет. Не в’їжджайте у дерево та не з’їжджайте в обрив.

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