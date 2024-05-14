Від навігатора до журналу поїздок: 5 додатків, які зроблять ваше життя за кермом простішим

Смартфон – не просто пристрій для дзвінків та повідомлень, а й корисний інструмент за кермом

У світі смартфонів є дещо для водіїв, що може зробити водіння простішим та зручнішим. Існують програми, що перетворюють смартфон на максимально корисний інструмент для водіїв.

Ці програми допомагають економити гроші на пальному, уникати штрафів за перевищення швидкості та швидко знаходити місце для паркування. Швидше за все, деякими з них ви також користуєтесь.

Waze

Це мобільний додаток і сервіс картографії, що вже полюбився водіям. Воно показує інформацію про дорожній рух, навігацію та має інші корисні функції для водіїв. Основний упор у Waze робиться на оперативність даних: користувачі можуть повідомляти про пробки, аварії, поліцейські патрулі та інші події на дорозі в режимі реального часу.

Антирадар HUD Speed

Це цифровий спідометр із вбудованою функцією радар-детектора. Антирадар HUD Speed підтримує режим відображення на лобовому склі (HUD – Head-Up Display), який проєкує попередження прямо на склі автомобіля, дозволяючи водіям зосередитись на дорозі. Додаток оновлює свою базу даних щотижня, щоб увімкнути нові камери та радари, а також видаляти застарілі дані.

ParkMe Parking

Додаток допомагає водіям знаходити паркувальні місця в реальному часі у понад 500 містах світу. Показує ціни на паркування, а також наявність вільних місць. Деякі версії можуть зарезервувати місце для паркування заздалегідь, а також працюють як навігатор, допомагаючи дістатися місця паркування.

Parkopedia Parking

Ще один мобільний "паркувальник". Надає детальну інформацію про парковку, включаючи ціни, робочі години, доступність для інвалідів, кількість вільних місць та інші параметри. Може інтегруватися з вашим навігатором для спрощення пошуку та бронювання паркувальних місць. Також користувачі можуть залишати відгуки про паркування.

Fuelio

Це програма для обліку витрат на паливо та технічне обслуговування авто. Вона допомагає відстежувати ваші витрати на пальне, пробіг, вартість обслуговування тощо. На основі даних GPS складає графіки та звіти про витрату пального, пробіг та інші параметри. Автоматично розраховує середню витрату пального на 100 кілометрів. Діаграма підкаже, коли потрібна заміна оливи, гальмівних колодок, фільтрів та іншого. Також є функція журналу подорожей.

Раніше "Телеграф" писав, як запам’ятати, коли потрібно міняти розхідники в авто. Допоможе просте правило.