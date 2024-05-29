Це збереже вам щонайменше 500 доларів: британський автомеханік розповів, коли саме варто замінити акумулятор

Вчасна заміна акумулятора не лише гарантує безперебійну роботу вашого авто, але й допомагає уникнути неприємних ситуацій на дорозі

Автомобільний акумулятор є серцем електричної системи вашого автомобіля, забезпечуючи енергією все від запуску двигуна до роботи світлових приладів.Регулярне обслуговування та своєчасна заміна акумулятора є ключовими для забезпечення надійної та безперебійної роботи автомобіля.

Британський механік Скотті Кілмер попередив, що автомобілісти можуть уникнути "тисячних" рахунків за ремонт автомобіля, регулярно перевіряючи життєво важливий компонент, який є в кожному бензиновому та дизельному автомобілі. Він підкреслив, що перевірка справності батареї та її заміна, коли вона розряджається, може запобігти виникненню багатьох інших проблем.

Чому не варто їздити з розрядженим акумулятором

Низький заряд акумулятора цілком може призвести до "стрибків напруги", які можуть мати неприємні наслідки. Оскільки сучасні автомобілі управляються комп'ютерами, якщо акумулятор розряджається, автомобіль все одно може завестися, але в ньому настільки мало електроенергії, що генератору доводиться видавати занадто багато електрики. Можуть виникнути стрибки напруги, які зруйнують компоненти комп'ютера.

Заміна акумулятора – це в основному простий та економічно ефективний ремонт порівняно з грабіжницькими витратами на більші оновлення. Сьогодні будь-який механік чи магазин автозапчастин може перевірити вашу батарею за допомогою одного із їхніх комп'ютерів приблизно за дві хвилини.

Скотті радить: "якщо там написано, що рівень заряду батареї становить менш як 30 відсотків, купіть іншу батарею". Загалом власникам автомобілів варто замінювати батарею кожні 3-5 років, залежно від використання та кліматичних умов. Хороший акумулятор коштує всього 100 із чимось доларів, а комп'ютер може коштувати тисячі. Навіть заміна генератора може коштувати 500 чи 600 доларів, залежно від моделі авто.

Раніше "Телеграф" писав, водії своїми звичками непомітно "вбивають" дизельне авто. Намагаючись зекономити, багато водіїв нищать двигун.