Дорого заплатите: як водії своїми звичками непомітно "вбивають" дизельне авто

Намагаючись зекономити, багато водіїв нищать двигун

Дизельні двигуни давно завоювали славу надійних та економних "трудяг". Їх довговічність та ощадливість роблять їх привабливим вибором для багатьох водіїв.

Однак, як і будь-який механізм, дизельне авто потребує дбайливого ставлення та правильного догляду. Інакше, навіть непомітні, на перший погляд, звички водія можуть призвести до серйозних несправностей та дорогого ремонту.

Що вбиває дизельний двигун

Першим ворогом дизельного двигуна є сумнівні "присадки". Деякі водії вірять у міф про те, що додавання гасу до дизельного пального покращує динаміку. Це небезпечна помилка! Гас має інший хімічний склад, ніж дизель, і його згоряння може призвести до пошкодження форсунок, поршневих кілець та інших важливих елементів двигуна.

Ще одна шкідлива "порада" — додавання моторної оливи до дизельного пального. Це може призвести до забивання форсунок, утворення нагару та зниження потужності двигуна.

Не варто економити на моторному мастилі. Використання дешевих або неякісних масел призводить до швидкого зносу деталей двигуна, збільшення витрат палива та ризику несправностей.

Агресивна манера їзди з різкими стартами та гальмуваннями також негативно впливає на ресурс дизельного двигуна. Такий стиль водіння призводить до підвищеного зносу поршневих кілець, шатунно-поршневої групи та інших елементів двигуна.

Не забудьте про якість дизельного пального. Заправка дешевим "бодяжним" дизелем може призвести до забивання форсунок, зниження потужності двигуна, а в найгіршому випадку — до його виходу з ладу.

Пам'ятайте, що дизельне авто — це не просто засіб пересування, а й складний механізм, який потребує дбайливого ставлення та правильного догляду. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно продовжити термін служби вашого дизельного авто та заощадити на ремонті.

Раніше "Телеграф" також писав, як відрізнити хороший дизель від поганого. Краще запам'ятати це, аби не влетіти на дорогий ремонт.