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Електрокари поки не захоплюють світ? Toyota створює інноваційний двигун внутрішнього згоряння

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Нове покоління ДВЗ Новина оновлена 28 травня 2024, 17:26
Нове покоління ДВЗ. Фото Toyota

Світ автомобільної індустрії виявляє інтерес до нового покоління ДВЗ від японських автовиробників

У світі, де електромобілі набувають все більшої популярності, Toyota вирішує обрати власний шлях до досягнення вуглецевої нейтральності. Японський автовиробник продемонстрував свою відданість "багатошляховому" підходу, представивши ДВЗ нового покоління, які можуть використовуватися у різних типах автомобілів.

У вівторок Toyota анонсувала вихід наступного покоління ДВЗ, які вразять як своєю потужністю, так і ефективністю. Ці нові двигуни будуть встановлюватися як у гібридних автомобілях, так і у транспортних засобах, що працюють на синтетичному паливі, біопаливо та рідкому водню.

Зусилля Toyota, Subaru та Mazda Motor, оскільки Toyota володіє 20% акцій Subaru і 5% акцій Mazda, направлені не лише на покращення характеристик ДВЗ, але й на оптимізацію їх інтеграції з електричними приводами. Це означає, що автомобілі з новими ДВЗ стануть ще більш ефективними та екологічно чистими.

Нові двигуни будуть потужнішими, але й компактнішими, що відкриє шлях для покращення дизайну та аеродинаміки автомобілів. Зокрема, новий 1,5-літровий двигун буде на 10% меншим у розмірах та вазі порівняно зі старими моделями. Так само, новий 2,0-літровий турбодвигун матиме аналогічні переваги порівняно зі старими 2,4-літровими турбодвигунами.

Toyota продовжує вести інноваційний пошук, не зупиняючись перед тенденціями ринку, і це дозволяє їй залишатися в лідерах автомобільної індустрії, пропонуючи споживачам передові технології та екологічно чисті рішення.

Раніше "Телеграф" писав про добірку найнадійніших двигунів на думку автоекспертів. Всі вони виявилися дітищами японського автопрому.

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