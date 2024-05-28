Мобілізація авто для ЗСУ вже працює: у кого заберуть машину та навіть трактор у червні

Таке рішення спрямоване на забезпечення обороноздатності країни у скрутний час

У законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, було внесено нове положення про вилучення автомобілів, тракторів та агропромислової техніки для потреб армії. Насамперед воно торкнеться тих, хто не оновив облікові дані або не прийшов до ТЦК та СП на виклик або за повісткою.

Місцеві адміністрації визначатимуть кількість транспортних засобів, що підлягають мобілізації, ґрунтуючись на запитах від Збройних сил України (ЗСУ), та видаватиму дозволи на вилучення. Насамперед вилучатимуть ті транспортні засоби, які найбільше підходять для оборонних потреб. Наприклад, між седаном і позашляховиком перевага надаватиметься позашляховику. Якщо у людини два позашляховики, вилучать той, який дешевший. Такий підхід дозволяє використовувати машини, що найбільш підходять для армії, і мінімізувати збитки для громадян.

Вилучати автомобілі можуть співробітники ТЦК, СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Однак не всі транспортні засоби підлягають вилученню.

У кого не можуть вилучити авто для потреб ЗСУ

Так, автомобіль не можуть забрати, якщо він єдиний у власника; якщо він є основним джерелом доходу; або якщо власник – людина з інвалідністю І чи ІІ групи, або батько дитини з такою інвалідністю.

Перед мобілізацією проводиться експертна оцінка та оцінка ринкової вартості автомобіля. Це необхідно для визначення компенсації у разі втрати транспортного засобу. Після демобілізації власнику зобов’язані повернути автомобіль упродовж місяця. Якщо машину буде втрачено або пошкоджено, держава компенсує її вартість грошима.

Раніше "Телеграф" писав докладно про види авто, які потрібні ЗСУ. Такі машини насамперед мобілізуватимуть у юросіб.