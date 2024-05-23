Коли двигун робить дир-дир: чому авто відразу глохне або взагалі не заводиться

На це є кілька причин

Здається, що може бути гірше, ніж зранку поспішаючи до роботи, сісти за кермо, повернути ключ, а авто не заводиться? Ситуація знайома багатьом водіям.

Розберімось, які можуть бути причини цього неприємного явища і що робити, аби ваш автомобіль завжди був у бойовій готовності. "Телеграф" зібрав усі найпоширеніші причини.

Чому авто не заводиться: найпоширеніші причини

Перша й найбільш поширена причина – акумулятор. Якщо ви чуєте тільки клацання, коли повертаєте ключ, скоріш за все, проблема саме в ньому. Акумулятор може розрядитися через залишені на ніч увімкнені фари або радіо. Також варто перевірити контакти – іноді вони окислюються, що заважає нормальному струму.

Друга можлива причина – паливна система. Забруднений паливний фільтр або несправний паливний насос можуть спричинити проблеми з подачею пального до двигуна. Якщо двигун заводиться, але швидко глохне, проблема може полягати саме в цьому. Не забувайте про якість пального – неякісне паливо може стати причиною численних проблем.

Третя причина може ховатися у системі запалювання. Свічки запалювання, котушки або проводи – усе це може впливати на роботу двигуна. Свічки зношуються з часом і вимагають регулярної заміни, інакше вони не зможуть дати іскру, необхідну для запуску двигуна.

Четверта причина – стартер. Якщо він не працює належним чином, авто просто не заведеться. У випадку, якщо при повороті ключа не відбувається нічого, можливо, стартер потребує ремонту або заміни.

П'ята причина – система електроніки. Сучасні автомобілі нашпиговані електронікою, яка може давати збої. Зламаний датчик або несправність електронного блоку управління можуть спричинити проблеми із запуском.

І не забуваємо про можливі проблеми з компресією. Якщо двигун не створює достатнього тиску для займання палива, він не запуститься. Це може бути пов’язано зі зношеними циліндрами або поршневими кільцями.

Якщо ваше авто заводиться, але потім глохне, це може бути ознакою проблем з датчиком положення колінвала або камери згоряння. Вони відстежують положення валів і колінвала, і якщо ці дані неправильні, двигун може працювати нестабільно.

Тому лише регулярне технічне обслуговування і своєчасна діагностика можуть врятувати вас від багатьох проблем на дорозі. Тож, слідкуйте за своїм автомобілем, аби він не підвів вас у найвідповідальніший момент.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що таке рідке скло для автомобіля і як воно працює. Воно захистить не лише від дощу, але й від забруднень.