Это сохранит вам минимум 500 долларов: британский автомеханик рассказал, когда именно стоит заменить аккумулятор.

Своевременная замена аккумулятора не только гарантирует бесперебойную работу вашего автомобиля, но и помогает избежать неприятных ситуаций на дороге

Автомобильный аккумулятор – это сердце электрической системы вашего автомобиля, обеспечивающее энергией все от запуска двигателя до работы осветительных приборов. Регулярное обслуживание и своевременная замена аккумулятора являются ключевыми для обеспечения надежной и бесперебойной работы автомобиля.

Британский механик Скотти Килмер предупредил, что автомобилисты могут избежать "тысячных" счетов за ремонт автомобиля, регулярно проверяя жизненно важный компонент, который есть в каждом бензиновом и дизельном автомобиле. Он подчеркнул, что проверка исправности батареи и ее замена, когда она разряжается, может предотвратить возникновение многих других проблем.

Почему не стоит ездить с разряженным аккумулятором

Низкий заряд аккумулятора может привести к "скачкам напряжения", которые повлекут неприятные последствия. Поскольку современные автомобили управляются компьютерами, если аккумулятор разряжается, автомобиль все равно может завестись, но в нем настолько мало электроэнергии, что генератору приходится выдавать слишком много электричества. Могут возникнуть скачки напряжения, которые разрушат компоненты компьютера.

Замена аккумулятора – это в основном простой и экономически эффективный ремонт по сравнению с грабительскими затратами на обновления. Сегодня любой механик или магазин автозапчастей может проверить вашу батарею с помощью одного из их компьютеров примерно через две минуты.

Скотти советует: "если там написано, что уровень заряда аккумулятора составляет менее 30 процентов, купите другую батарею". В общем, владельцам автомобилей следует менять батарею каждые 3-5 лет в зависимости от использования и климатических условий. Хороший аккумулятор стоит всего 100 с чем долларов, а компьютер может стоить тысячи. Даже замена генератора может стоить 500 или 600 долларов в зависимости от модели авто.

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