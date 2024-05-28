Компактні кросовери стають шалено популярними: яку модель розкуповують як гарячі пиріжки

Конкуренція в цьому сегменті ринку залишається жорсткою, але саме це стимулює автовиробників до постійних інновацій

У 2024 році ринок компактних кросоверів в Європі продовжує демонструвати стабільний ріст попиту. Що свідчать про популярність цього сегмента серед автолюбителів.

За даними асоціації "Укравтопром" та згідно зі звітом від компанії Dataforce, лідером серед них є Toyota Yaris Cross, який зайняв перше місце серед найбільш популярних автомобілів цього класу за перші чотири місяці 2024 року. За період з січня по квітень 2024 року, Toyota Yaris Cross придбали близько 66 174 покупців. Це робить його не просто лідером, а абсолютним чемпіоном у цьому сегменті. Цей успіх, ймовірно, визначений комбінацією виняткового дизайну, надійності та ефективності споживання палива, що відповідає потребам сучасного автовласника.

Проте, конкуренція в цьому сегменті залишається напруженою, з Volkswagen T-Roc на другому місці (65 590 проданих одиниць) та Peugeot 2008 на третьому (60 666 проданих одиниць). Це дві популярні моделі компактних позашляховиків, які пропонують відмінні характеристики та можливості. T-Roc був представлений на Франкфуртському автосалоні 2017 року і відтоді не здає позицій. Peugeot 2008 – нова версія давно відомого 208-го, стильний і практичний невеликий позашляховик.

Далі, на четвертому і п'ятому місцях відповідно розташувалися Ford Puma та Dacia Duster, з продажами 59 259 та 56 631 одиниць. Ці моделі також є популярними в своїй категорії, пропонуючи різноманітні функції та відмінну вартість за якість. Ford вирізняється елегантним спортивним дизайном, Duster – навпаки, бюджетний компактний позашляховик, який випускається з 2010 року.

На шостому місці знаходиться Renault Captur з 49 778 проданих одиниць, – одна з найуспішніших і найпопулярніших моделей Renault сьогодні. Captur пропонує комфортну їзду та хорошу керованість, що робить його ідеальним для щоденних поїздок. Інші моделі, такі як Volkswagen T-Cross, Nissan Juke, Skoda Kamiq та MG ZS, також залишаються популярними на європейському ринку, займаючи свої ніші серед лідерів.

Отже, ринок компактних кросоверів в Європі залишається одним з найбільш динамічних і конкурентоспроможних. Першість Toyota Yaris Cross у цьому сегменті свідчить про важливість інновацій, які задовольняють потреби споживачів, а також високу якість та надійність, що стають ключовими факторами вибору для автоконсументів в сучасному світі.

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