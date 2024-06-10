Чому українці перестали купувати битки зі США: несподівана причина

Імпорт вживаних автомобілів зі США в Україну різко скоротився через новий закон про мобілізацію

Ринок вживаних автомобілів в Україні зазнав значних змін через низку факторів. Нещодавно прийнятий закон про мобілізацію створює нові виклики для тих, хто займається імпортом вживаних автомобілів зі США.

Українці стали менше цікавитися покупкою вживаних машин з американських аукціонів. Так, за даними Autoastat вже у травні українці зникли з рейтингу найбільших покупців американських битих машин.

Чому українці перестали купувати "битки" зі США

Однією із причин стало зростання цін на авто з США. Через високий попит на вживані авто з Америки їхня вартість на аукціонах суттєво зросла. Додайте до цього витрати на доставку, розмитнення та ремонт, і загальна сума стає неприйнятно високою для багатьох покупців.

Нові правила розмитнення також ускладнили процес ввезення авто. Це збільшило витрати часу та грошей, що зменшило привабливість покупки машин зі штатів. Євробляхи стали доступнішою альтернативою американським авто через менші витрати на транспортування та розмитнення в Україні.

Як зазначає Дмитро Буряк, директор компанії DayDrive, що спеціалізується на ввезенні вживаних авто з Америки, кількість замовлень у його фірмі скоротилася на 60% порівняно з початком року. Щобільше, деякі клієнти навіть відмовляються від уже придбаних на аукціонах машин. На думку Буряка, такі тенденції пов'язані з нещодавно прийнятим в Україні законом про мобілізацію. Хоча конкретний механізм залучення другого автомобіля у власності фізичних осіб для потреб Збройних Сил поки не визначений, українці остерігаються ставити на облік додаткові транспортні засоби. Адже імпортовані вживані авто, як правило, потребують ремонту та обслуговування, що створює додаткові ризики втрати майна в умовах мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще напочатку року українці значно більше купували вживані авто з США. Лідером цього сегменту стала Tesla Model 3.