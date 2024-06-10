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Почему украинцы перестали покупать битки из США: неожиданная причина

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Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Украинцы отказываются от уже приобретенных машин
Украинцы отказываются от уже приобретенных машин. Фото Pinterest

Импорт подержанных автомобилей из США в Украину резко сократился из-за нового закона о мобилизации

Рынок подержанных автомобилей в Украине претерпел значительные изменения из-за ряда факторов. Недавно принятый закон о мобилизации создает новые вызовы для тех, кто занимается импортом подержанных автомобилей из США.

Украинцы стали меньше интересоваться покупкой подержанных машин с американских аукционов. Так, по данным Autoastat, уже в мае украинцы исчезли из рейтинга крупнейших покупателей американских битых машин.

Почему украинцы перестали покупать "битки" из США

Одной из причин стал рост цен на автомобили из США. Из-за высокого спроса на подержанные автомобили из Америки их стоимость на аукционах существенно выросла. Добавьте к этому расходы на доставку, растаможку и ремонт, и общая сумма становится неприемлемо высокой для многих покупателей.

Новые правила растаможки также усложнили процесс ввоза авто. Это увеличило затраты времени и денег, что уменьшило привлекательность покупки машин из штатов. Евробляхи стали более доступной альтернативой американским авто из-за меньших затрат на транспортировку и растаможку в Украине.

Как отмечает Дмитрий Буряк, директор компании DayDrive, специализирующейся на ввозе подержанных автомобилей из Америки, количество заказов в его фирме сократилось на 60% по сравнению с началом года. Более того, некоторые клиенты даже отказываются от уже приобретенных на аукционах машин. По мнению Буряка, подобные тенденции связаны с недавно принятым в Украине законом о мобилизации. Хотя конкретный механизм привлечения второго автомобиля в собственности физических лиц для нужд Вооруженных сил пока не определен, украинцы опасаются ставить на учет дополнительные транспортные средства. Ведь импортируемые подержанные автомобили, как правило, нуждаются в ремонте и обслуживании, что создает дополнительные риски потери имущества в условиях мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще в начале года украинцы гораздо больше покупали подержанные автомобили из США. Лидером этого сегмента стала Tesla Model 3.

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