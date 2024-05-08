На компенсацію треба чекати роками? Адвокат пояснив, що буде з мобілізованим авто, якщо його знищили на фронті

Процес доволі складний і тривалий

У новому законі про мобілізацію є пункт про військово-транспортний обов’язок. Простими словами — мобілізацію транспорту у підприємств та громадян. У законі чітко прописано, у кого можуть забирати авто, а які громадяни можуть не хвилюватись через це. У термін в 30 днів після оголошення демобілізації транспортний засіб зобов’язані повернути. Але що буде, якщо ваша машина буде знищена у результаті бойових днів? Хто буде призначати розмір компенсації і що робити, якщо він буде мізерним? Про це та інше "Телеграф" поспілкувався з адвокатом Романом Кичком.

Адвокат каже, що найцікавіше не те, що розмір компенсації може не відповідати реальній вартості машини, а той факт, що українець може не дочекатись виплати.

Порядок призначення компенсації за знищене на фронті авто

Норми вилучення транспортних засобів і техніки визначаються Кабінетом Міністрів України. Потрібно розрізняти "залучення", "вилучення" та "відчуження" транспортних засобів, оскільки тут є нюанс.

Мова йде у першу чергу про вилучення транспортних засобів у підприємств. Це вантажівки, які підходять для перевезення особового складу та боєприпасів, спецтехніка для бездоріжжя точно.

Як оформлюватимуть авто, яке мобілізовуватимуть?

Для залучення транспортних засобів під час мобілізації будуть складати акти приймання-передачі. У них повинні бути зазначені різні необхідні відомості для якомога точнішої ідентифікації транспортних засобів. Наприклад, відомості про власника, технічний стан авто, балансова або залишкова вартість.

Порядок компенсації шкоди, що була завдана ТЗ внаслідок їх мобілізації, також визначається Кабінет Міністрів Україні. І тут, як зазначає Роман Кичко, починається найцікавіше. Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" існує ще з 2013 року.

Згідно з законом, у разі примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану юридичні особи комунальної і приватної форми власності та фізичні особи мають право на компенсації. Та мова йде про "примусове відчуження".

А новий закон про мобілізацію більше стосується "безоплатного залучення" авто. Порядок здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, яке було примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, затвердили ще у 2012 році.

Заява про виплату компенсації за примусово відчужене майно приймається, обліковується та розглядається за місцем його відчуження, а саме ТЦК та СП. До заяви потрібно додати акт про примусове відчуження майна і висновок про його вартість. Тоді відповідні органи мають оформити висновок про здійснення виплат для повної компенсації. У висновку мають бути такі дані: дата видачі, назва органу, що його видала, ПІБ посадовця, дата прийняття та номер акта, на підставі якого мають компенсувати вартість авто, а також дані про майно. Висновок підписується у тьох примірниках — один залишається у заявника, другий — у ТЦК, третій надсилають до Казначейства.

Представники ТЦК та СП не мають права відмовити у прийнятті чи розгляді такої заяви.

Скільки можна чекати на виплату

На свої гроші українці будуть чекати довго. Адже виплачуватимуть повну компенсацію органи, що прийняли рішення про примусове відчуження майна. Першими отримають виплату ті, хто швидше оформив висновок про компенсацію.

Після скасування воєнного стану у державному бюджеті повинні передбачити кошти для компенсації власникам авто, які були знищені на фронті (якщо вони будуть). У ТЦК та СП для цього повинні вказати, скільки їм коштів для цього потрібно на наступні 5 бюджетних періодів (5 років). Тобто швидко українці зможуть повернути свої гроші лише за їхньої наявності у бюджеті післявоєнного часу, і в порядку черги.

Якщо після закінчення воєнного стану майно збереглось, то повернення здійснюватиметься лише у судовому порядку та за бажанням колишнього власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у результаті "побічних дій" ринок міжнародних перевезень України просто "помре" вже за тиждень. У громадській організації з перевезень б'ють на сполох через підвищення цін на усі споживчі товари до небачених раніше показників та те, що в Україні просто нікому буде здійснювати перевезення.