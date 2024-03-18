Українці стали значно більше купувати вживані авто з США: названо топ-5 моделей

Попит у цьому сегменті збільшився на неймовірні 77%

Ринок вживаних автомобілів, які українці ввозили з США, показав за підсумками лютого 2024 року шалене зростання. Так, купувати "американські" машини з пробігом стали на 77% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як повідомляє "Укравтопром", протягом минулого місяця було зареєстровано понад 3,3 тисячі вживаних легкових авто з США. Зазначається, що ця цифра становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто.

Із 3,3 тисячі найбільшою часткою є машини з бензиновими двигунами — 48%. Майже третина — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

Які моделі вживаних авто з США є найпопулярнішими

Лідером цього сегменту є Tesla Model 3. Її придбали у кількості 373 одиниці. За нею розташувалася ще одна модель Tesla — Model Y (256 екземплярів). Третя сходинка належить Jeep Cherokee — 212. Четверта позиція в активі Volkswagen Passat — 208. Замикає топ-5 лідерів вживаних авто з США Ford Escape та його 201 придбаний екземпляр. Наголошується, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк минулого місяця — 6,3 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні складають електрокари за 5 тисяч доларів. Виготовлення авто налагодили на потужностях компанії Luaz Motors.