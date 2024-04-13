У кого та при яких умовах можуть вилучити транспорт під час війни: в Раді дали чітку відповідь

Автомобільна мобілізація загрожує не всім

Днями Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію в Україні №10449. Він викликав шквал критики не лише серед громадян, але й серед юристів.У ньому також прописані методи покарання осіб, які ухиляються від призову, і норми щодо мобілізації автомобілів.

Чи є конституційним обмеження людини у праві користування та володіння транспортним засобом, розповів нардеп, представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський виданню OBOZ.UA. За його словами, Конституція допускає під час воєнного стану обмеження прав володіння та користування власністю, зокрема, і авто. Це передбачає можливість безоплатного вилучення транспортних засобів підприємств, організацій і громадян. При чому як тимчасове, так і безповоротне (тоді передбачається компенсація вартості ТЗ).

У кого та при яких умовах можуть вилучити транспорт під час війни

Веніславський зазначає, що вилучення транспорту цілком можливе, але забирати легкові авто у громадян не будуть. Вони не потрібні армії. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики, які допоможуть пересуватись на бездоріжжі. У 90% випадках громадянам немає за що хвилюватися, вважає нардеп. Йдеться лише про специфічні транспортні засоби.

Проте у законі також прописали обмеження, що якщо машина є джерелом заробітку громадянина, її не будуть забирати. Також не будуть вилучати авто, яке є єдиним у людини. Але якщо їх більше, і підходять для потреб ЗСУ, то вони можуть бути вилучені.

Раніше "Телеграф" також писав, що ТЦК зможуть забирати авто в підприємств та звичайних громадян. Так, згідно з документом, встановлюється військово-транспортний обов’язок. Його мета — задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань у транспортних засобах, зокрема, і водними.