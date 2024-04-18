Сколько стоили автомобили в СССР и дорого ли это было к тому времени

Машину собирали годами, а потом еще и в очереди ждали

Автомобили всегда стоили дорого. И во времена СССР тоже. В начале развития автопрома в советском государстве позволить себе машину могли только власти. Обычный гражданин должен был собирать на авто долгие месяцы и даже годы, а потом столько же времени ждать своей очереди.

А получив желанное транспортное средство, организовывали настоящий праздник для всей семьи. Сколько же стоили автомобили в разные периоды СССР и дорого ли это было по тем временам, рассказываем в материале.

Послевоенное время

В первые годы после войны в СССР занимались восстановлением страны, поэтому об автомобилестроении мало кто думал. Первая модель авто вышла в конце 50-х. Это был легендарный "Москвич-400". Стоило авто 8000 рублей – немалые деньги для среднестатистического гражданина СССР в те времена.

При средней зарплате в 660 рублей это была просто неподъемная сумма. Еще дороже была машина ГАЗ М20В "Победа". Она стоила вдвое больше. Самым элитным был ГАЗ-12, который могли себе позволить только представители высшего общества – 40 тысяч рублей. Такой автомобиль мог себе позволить разве что Сталин, ведь его зарплата составляла около 10 тысяч рублей.

ГАЗ М20В "Победа"

60-70-е годы 20 века

В 60-е автомобили стали намного дешевле. Но и зарплаты существенно снизились. Народный автомобиль "Москвич-407" подешевел в 10 раз и стал стоить 2500 рублей. ГАЗ-21 (Волга) стоил 5100 рублей. Это 40-50 зарплат среднестатистического гражданина. Самым доступным был ЗАЗ-965 ("Горбатый Запорожец"). За него нужно было отдать около 20-22 зарплаты.

Автомобильная реклама во времена СССР

В 70-е выпустили "Жигули". Первая модель стоила 5620 рублей, что было дорого. Приблизительно в это же время выходит обновленный Москвич-412, он стоил почти так же. Волга была самой дорогой – около 9000 рублей. При средней зарплате в 180 рублей это было ужасно дорого.

80-е

В это время особую популярность набирают ЗАЗ и Жигули. Самой дорогой машиной от ВАЗ была модель 21063. Она стоила около 10 тысяч рублей.

ВАЗ 21063

А вот "Копейка" стоила на ⅓ дешевле. Также поэтому часто выбирали Запорожец – он стоил от 3500 рублей за единицу.

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