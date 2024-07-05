Хвиля підпалів авто військових набирає обертів: машини горіли зразу у двох містах (фото, відео)

Винних ще не затримали

В Україні продовжується хвиля підпалів автомобілів військовослужбовців. Один з інцидентів стався в Одесі на вулиці Заболотного.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ва Одеса". Зазначається, що у ніч проти 5 липня, згорів автомобіль військовослужбовця, який не працює в ТЦК.

Також повідомляється, що це вже другий підпал машини військового на цій вулиці за тиждень. 1 липня на вулиці Заболотного невідомі підпалили автомобіль 47-річної військовослужбовці, начальниці медичної бригади однієї з військових частин.

Крім того, пізно ввечері 4 липня у Кам’янському Дніпропетровської області стався ще один підпал машини військового. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов.

"Такі злочини – обурюють. Всі ми разом докладаємо зусиль для того, щоб допомогти нашим захисникам – Збройним Силам України. Ледь не щодня до військових частин передаються автівки, військове спорядження, гуманітарні вантажі. Так було, так є і так буде. Бо кожен з нас розуміє, що відбувається на фронті, і якою є ціна кожного нашого дня, який ми проживаємо в тилу. Тому будь-які дії, спрямовані на руйнування єдності фронту та тилу, приречені на провал", — підкреслив він.

Білоусов зазначив, що за кожен злочин обов’язково доведеться відповідати перед законом. За його словами, це покарання може виявитися дуже важким. Правоохоронні органи роблять все належне, щоб знайти винних у цих злочинах.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі посеред білого дня підпалили військове авто з розпізнавальними знаками. Транспорт належав бойовому медику з роти медичної евакуації. Також 10 червня в Одесі була помічена ще одна автівка з розпізнавальними знаками військових (чорними номерами), яку підпалили о 5 ранку.

Депутат Одеської міськради Андрій Вагапов повідомив, що росіяни створили Телеграм-канал, у якому за гроші замовляють підпал та фотографування військової техніки. Поліція вже затримала кількох виконавців попередніх підпалів. Місцеві пабліки стверджують, що до злочинів також залучаються школярі.