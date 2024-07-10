Во Львове сгорел автомобиль ВСУ: полиция не исключает поджог (видео)

Это уже не первый случай поджога военных автомобилей

Украиной продолжает катиться тревожная волна поджогов автомобилей военнослужащих, что вызывает серьезную обеспокоенность среди правоохранительных органов. Недавно зафиксировано сразу несколько случаев возгорания принадлежащих военным транспортных средств в разных городах страны.

В ночь на среду, 10 июля, во Львове произошло чрезвычайное событие — сгорел автомобиль, вероятнее всего принадлежащий военным. Инцидент случился на одной из улиц города в районе жилмасива Левандовка и вызвал значительный резонанс среди местных жителей.

Подробности инцидента

По имеющейся информации, пожар охватил внедорожник Jeep, использовавшийся военнослужащими ВСУ. Возгорание произошло ночью, когда большинство львовян спали. К счастью, никто из людей не пострадал.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя, но, к сожалению, спасти транспортное средство не удалось. Автомобиль выгорел дотла.

Расследования и версии

Правоохранительные органы проводят тщательное расследование инцидента. Рассматриваются разные версии причин пожара, включая возможность умышленного поджога. Следует отметить, что это уже не первый случай возгорания автомобиля во Львове за последнее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военные в Украине начали маркировать свои автомобили надписями "Добрый вечер, я не с ТЦК". Такую тенденцию связывают именно с поджогами авто.