Нічого святого: на Кіровоградщині вкрали скриньку з пожертвами на ЗСУ (відео)

Невідомі зняли скриньку прямо з капота зламаного авто

В неділю, 7 липня, волонтери громадської організації "Справедливість – наш вибір" з Олександрівки на Кіровоградщині виявили, що хтось вкрав скриньку з грошима для ЗСУ. Вона стояла на центральній вулиці.

Про це на своїй повідомив волонтер Михайло Голуб. Подробиці він розпові на своїй фейсбук-сторінці.

З його слів, волонтери збирають гроші на ремонт чергового автомобіля, якого вони привезли з передової. Скринька якраз і стояла на капоті цього автомобіля.

"Ви не у нас вкрали, ви вкрали у військових, а, отже, вкрали своє майбутнє, свій тихий, спокійний сон", – прокоментував Михайло Голуб.

Волонтери дають добу злодію чи злодійці на повернення вкрадених коштів. Михайло Голуб зауважив, що нечистих на руку людей вдасться розшукати завдяки відеокамерам, які встановлені і працюють навколо автомобіля військових.

Раніше "Телеграф" писав, що Одесі фітнес-тренер образив нецензурними словами військового, який служив у 53-й бригаді ЗСУ та побажав йому смерті. За українського захисника заступилися і "дохідливо пояснили" тренеру, що так поводитися не можна.