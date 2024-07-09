Низка підпалів в Одесі: вночі посеред вулиці горів військовий автомобіль (фото, відео)

Особи паліїв ще не встановлені

В Одесі триває низка підпалів автомобілів військовослужбовців. Цього разу транспортний засіб горів посеред вулиці Бочарова.

Інформація про це з’явилась у одному з місцевих пабліків. Там опублікували відео, де показали, як горіла машина і що від неї залишилося.

У публікації йдеться, що інцидент трапився в ніч проти 9 липня недалеко від Молодіжного скверу. На кадрах видно, що на місце події прибули співробітники поліції.

Машина зазнала серйозних пошкоджень. Найбільше постраждала передня частина транспортного засобу.

В офіційних джерелах зараз цей інцидент ніяк не прокоментували. Також залишається невідомим, чи постраждали в результаті події.

Варто додати, що після минулого підпалу минула доба. На той раз невідомі підпалили позашляховик військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні поточного року в Одесі посеред білого дня спалили автомобіль. Пізніше було встановлено, що транспортний засіб належав медику із роти медичної евакуації. Він розповів, що росіяни у соціальних мережах створили канали, в якому проводяться замовлення на підпал та фотографування військової техніки в Одесі. При цьому було вказано навіть розцінки.